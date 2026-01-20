ll nuovo Apple Sainte-Catherine apre a Montréal

Il nuovo Apple Sainte-Catherine apre le sue porte in uno spazio reimmaginato. Situato in un edificio storico all’angolo tra Sainte-Catherine Street West e Rue de la Montagne, lo store ha raddoppiato la sua superficie rispetto alla sede precedente e amplia la presenza di Apple nel centro di Montréal. Lo store mette in mostra le innovazioni di Apple in termini di prodotti e servizi, invitando i clienti e le clienti a provare l’assistenza d’eccellenza offerta dal team di esperti Apple Specialist in uno spazio splendidamente riprogettato.

“Da quasi 20 anni siamo orgogliosamente parte della comunità del centro di Montréal, il cui spirito creativo e innovatore continua ad essere fonte di ispirazione”, ha detto Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail and People di Apple. “Siamo incredibilmente felici di poter rafforzare questa relazione di lunga data e creare un luogo in cui le persone possono sperimentare il meglio di Apple, dai nostri prodotti innovativi al supporto qualificato del nostro fantastico team.”

Apple Sainte-Catherine è stato progettato con cura per creare uno spazio invitante in cui tutti sono benvenuti. Lo store offre tavoli e sedie di altezze diverse, oltre a percorsi di accesso pensati per garantire più spazio a chi si muove in sedia a rotelle. La facciata combina la storica pietra Saint-Marc del Québec con granito della regione, e il cornicione che corona l’edificio è stato restaurato da artigiani locali specializzati nella lavorazione del rame.

Nella parte posteriore del negozio, l’area Apple Pickup dedicata facilita per chi ha acquistato sull’Apple Online Store il ritiro dei prodotti in negozio all’orario più comodo, mentre il Genius Bar offre il supporto qualificato del team di Specialist Apple. I clienti e le clienti possono inoltre usufruire di servizi disponibili solo negli Apple Store, come le sessioni di shopping personalizzato con Apple Specialist, le opzioni di finanziamento flessibili a rate mensili, i valori di permuta competitivi e consigli di personale esperto.

Durante le sessioni gratuite Today at Apple si impara come comporre uno scatto, montare un video o iniziare a usare Apple Intelligence su iPhone, iPad e Mac. Today at Apple offre anche sessioni che insegnano le basi dell’utilizzo delle tecnologie e delle funzioni assistive come VoiceOver su iPhone e iPad.

Il team di Specialist di Apple Sainte-Catherine è composto da quasi 200 persone altamente qualificate che in totale parlano decine di lingue. È pronto ad accogliere ogni cliente e a condividere nuovi suggerimenti per ottenere il massimo dal proprio dispositivo.