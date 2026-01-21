▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

SureColor G9000 è la nuova top di gamma Epson per la stampa DTFilm roll to roll

Progettata per soddisfare la crescente domanda mondiale di stampa transfer su tessuto testimonia il continuo investimento di Epson nel segmento tessile.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 26/01/2026

Prodotti

Epson ha annunciato SureColor G9000, la nuova stampante tessile roll to roll top di gamma della famiglia Direct-To-Film (DTFilm) che si affianca al modello SC-G6000. Progettata per soddisfare la crescente domanda di stampa transfer su tessuto, SC-G9000 è ideale per chi opera nel settore della personalizzazione tessile e della stampa su tessuto e si contraddistingue per elevata produttività, maggiore velocità, affidabilità e i manutenzione semplificata.

SureColor G9000 sfrutta il primo sistema Epson DTFilm roll-to-roll ad alta produttività, mettendo a disposizione una soluzione Epson completa, con stampante, testina di stampa, inchiostri e software prodotti dall’azienda, che garantiscono massima qualità di stampa, compatibilità di sistema e affidabilità a lungo termine.

SC-G9000 integra la tecnologia delle testine di stampa PrecisionCore Micro TFP, un riscaldatore frontale integrato e grandi sacche di inchiostro UltraChrome DF da 1,6 litri per una produttività sostenuta. La risoluzione predefinita di 1200×600 dpi consente di ottenere velocità di produzione più elevate con una qualità dell'immagine superiore rispetto ai modelli precedenti, mentre un nuovo post-riscaldatore integrato garantisce l’asciugatura rapida dell’inchiostro e amplia la compatibilità dei supporti.

Il sistema supporta la manutenzione giornaliera automatica, compreso l’innovativo sistema di pulizia della testina di stampa con panno in tessuto e la pulizia automatica dei cap. Questeautomazioni riducono significativamente gli interventi operatore e garantiscono continuità di funzionamento, indispensabili per ambienti di produzione intensivi.

SC-G9000 viene fornita con i software RIP Epson Edge Print Pro e Fiery Digital Factory Epson Production Edition, oltre a supportare le principali soluzioni RIP ISV di terze parti, garantendo una perfetta compatibilità del flusso di lavoro. SC-G9000 sarà venduta come unità solo stampante: i rivenditori partner dedicati forniranno agitatori di polvere o unità di polimerizzazione compatibili, insieme a pellicole, polveri e altri materiali di consumo.

Caratteristiche di Epson SC-G9000:

-       testina di stampa PrecisionCore micro TFP da 2,64 pollici con disposizione simmetrica degli ugelli, che garantisce un'elevata produttività mantenendo un'alta qualità dell'immagine;

-       capacità dei supporti per rotoli larghi fino a 1.626 mm, compatibile con tutte le larghezze di pellicole DTFilm disponibili sul mercato;

-       testine di stampa sostituibili dall'utente, con riduzione dei tempi di inattività e degli interventi di assistenza;

-       manutenzione ridotta al minimo da parte dell'utente, grazie a sistemi di pulizia automatici che richiedono la sola sostituzione periodica;

-       touchscreen da 4,3 pollici, torretta di segnalazione con spia luminosa e illuminazione interna dell'area di stampa per un feedback visivo chiaro durante la produzione.

Epson SureColor G9000 sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati Epson a partire dall'estate 2026.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Prodotti
Acer presenta i primi Chromebook per studenti...
Prodotti
Jabra Evolve3: le cuffie "cross-over" per i...
Prodotti
FUJIFILM espande il portafoglio Apeos per...
Prodotti
Xiaomi ha presentato i nuovi auricolari REDMI...
Prodotti
Xiaomi presenta REDMI Note 15 Series:...
Prodotti
ASUS: in arrivo due nuovi PC ad alte...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.