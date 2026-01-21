SureColor G9000 è la nuova top di gamma Epson per la stampa DTFilm roll to roll

Epson ha annunciato SureColor G9000, la nuova stampante tessile roll to roll top di gamma della famiglia Direct-To-Film (DTFilm) che si affianca al modello SC-G6000. Progettata per soddisfare la crescente domanda di stampa transfer su tessuto, SC-G9000 è ideale per chi opera nel settore della personalizzazione tessile e della stampa su tessuto e si contraddistingue per elevata produttività, maggiore velocità, affidabilità e i manutenzione semplificata.

SureColor G9000 sfrutta il primo sistema Epson DTFilm roll-to-roll ad alta produttività, mettendo a disposizione una soluzione Epson completa, con stampante, testina di stampa, inchiostri e software prodotti dall’azienda, che garantiscono massima qualità di stampa, compatibilità di sistema e affidabilità a lungo termine.

SC-G9000 integra la tecnologia delle testine di stampa PrecisionCore Micro TFP, un riscaldatore frontale integrato e grandi sacche di inchiostro UltraChrome DF da 1,6 litri per una produttività sostenuta. La risoluzione predefinita di 1200×600 dpi consente di ottenere velocità di produzione più elevate con una qualità dell'immagine superiore rispetto ai modelli precedenti, mentre un nuovo post-riscaldatore integrato garantisce l’asciugatura rapida dell’inchiostro e amplia la compatibilità dei supporti.

Il sistema supporta la manutenzione giornaliera automatica, compreso l’innovativo sistema di pulizia della testina di stampa con panno in tessuto e la pulizia automatica dei cap. Questeautomazioni riducono significativamente gli interventi operatore e garantiscono continuità di funzionamento, indispensabili per ambienti di produzione intensivi.

SC-G9000 viene fornita con i software RIP Epson Edge Print Pro e Fiery Digital Factory Epson Production Edition, oltre a supportare le principali soluzioni RIP ISV di terze parti, garantendo una perfetta compatibilità del flusso di lavoro. SC-G9000 sarà venduta come unità solo stampante: i rivenditori partner dedicati forniranno agitatori di polvere o unità di polimerizzazione compatibili, insieme a pellicole, polveri e altri materiali di consumo.

Caratteristiche di Epson SC-G9000:

- testina di stampa PrecisionCore micro TFP da 2,64 pollici con disposizione simmetrica degli ugelli, che garantisce un'elevata produttività mantenendo un'alta qualità dell'immagine;

- capacità dei supporti per rotoli larghi fino a 1.626 mm, compatibile con tutte le larghezze di pellicole DTFilm disponibili sul mercato;

- testine di stampa sostituibili dall'utente, con riduzione dei tempi di inattività e degli interventi di assistenza;

- manutenzione ridotta al minimo da parte dell'utente, grazie a sistemi di pulizia automatici che richiedono la sola sostituzione periodica;

- touchscreen da 4,3 pollici, torretta di segnalazione con spia luminosa e illuminazione interna dell'area di stampa per un feedback visivo chiaro durante la produzione.

Epson SureColor G9000 sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati Epson a partire dall'estate 2026.