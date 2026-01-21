Jabra Evolve3: le cuffie "cross-over" per i professionisti del lavoro ibrido di oggi

Jabra ha annunciatp il lancio della serie Jabra Evolve3, la nuova generazione della sua linea di cuffie leader di mercato. Basata sul successo delle Evolve ed Evolve2, quest'ultima evoluzione introduce un design con microfono senza archetto, un comfort e una portabilità ai vertici della categoria, l’accesso vocale predisposto per l'Intelligenza Artificiale e la cancellazione del rumore adattiva in tempo reale.

Le Evolve3 85 (Over-the-Ear) e le Evolve3 75 (On-the-Ear) offrono una chiarezza vocale di livello professionale e un comfort che dura tutto il giorno, e sono rese peculiari da un moderno design. Sia che si passi da una riunione all'altra, sia che ci si concentri su progetti complessi o si utilizzi la voce per attivare strumenti di Intelligenza Artificiale, le Evolve3 sono realizzate per essere le prime vere cuffie crossover, realizzate per soddisfare le esigenze dei lavoratori digitali di oggi e pensate per l'uso personale quotidiano.

La scarsa qualità del suono rimane una delle principali preoccupazioni per i professionisti di oggi: il 99% riferisce che l'audio scadente influisce sulle riunioni online, e la qualità delle chiamate si classifica al primo posto tra i problemi nell'uso delle cuffie.

Nonostante ciò, solo il 20% si affida a cuffie professionali, il 46% si affida ancora a cuffie consumer, che spesso mancano della chiarezza, del comfort e della compatibilità, vale a dire le caratteristiche chiave per la comunicazione professionale. Le Evolve3 affrontano queste sfide e offrono conversazioni chiare in qualsiasi ambiente, anche all'aperto; il che rappresenta un significativo miglioramento delle prestazioni rispetto ai precedenti prodotti con archetto microfonico (Jabra Evolve2 85 e 75).

Le Evolve3 sono dotate di Jabra ClearVoice, una combinazione di tecnologia di rete neurale profonda (Deep Neural Network - DNN) e algoritmi multi-microfono di Jabra. Ispirato al modo in cui il cervello umano filtra il rumore in una stanza affollata, e sfruttando la tecnologia della divisione GN Hearing, il modello DNN elabora strati di dati sonori per distinguere la voce dell'utente dal rumore circostante senza la necessità di un archetto microfonico visibile. Ciò significa che ora si può essere sempre percepiti chiaramente durante una chiamata con tutti i rumori di sottofondo eliminati.

La cancellazione attiva del rumore adattiva (ANC) risponde in tempo reale sia all'ambiente circostante, sia a come la cuffia si adatta. A differenza di quanto succede per la maggior parte delle cuffie, l'ANC sulle Evolve3 85 e 75 continua a bloccare i rumori esterni anche durante le chiamate, non solo tra una e l'altra. Che si tratti di una riunione o dell'ascolto di musica, le Jabra Evolve3 aiutano gli utenti a rimanere concentrati con meno interruzioni.

A differenza delle tradizionali cuffie professionali, le Jabra Evolve3 85 e le Evolve3 75 sono caratterizzate da un design minimalista che si adatta alla flessibilità dei moderni scenari lavorativi, rispondendo al desiderio della maggior parte degli utenti di sfoggiare un look professionale. Questo rende la gamma una vera “cross-over”: vale a dire adatta sia all'uso professionale, che al tempo libero. Le Evolve3 85 sono cuffie over-ear, progettate per un isolamento totale e una concentrazione immersiva, mentre la Evolve3 75 offrono una vestibilità on-ear per una maggiore leggerezza e una migliore consapevolezza dell'ambiente circostante. Entrambi i modelli sono i più compatti della loro categoria, con un design leggero, e stabiliscono nuovi standard in termini di comfort e portabilità.

La serie Evolve3 supporta l'interazione vocale attraverso un accesso fluido e accurato all'IA, consentendo ai professionisti di utilizzare l'input vocale in scenari mobili o in assenza di schermo. Basato sulla tecnologia Jabra ClearVoice, questo sistema utilizza il deep learning guidato dall'Intelligenza Artificiale - addestrato su oltre 60 milioni di frasi del mondo reale - per isolare il parlato dal rumore di fondo con elevata precisione. In contesti reali, offre prestazioni ottimizzate per l'intelligenza artificiale, catturando con precisione il 96% delle parole in tutti gli ambienti testati (99% in uffici open space4), anche senza un microfono ad archetto visibile. Ciò aiuta gli utenti a completare attività, impartire comandi o dettare messaggi mentre sono in movimento. L'inserimento vocale è fino a tre volte più veloce della digitazione, rendendolo un'opzione pratica per mantenere la produttività in situazioni di mobilità o senza l'ausilio di schermi.

La serie Evolve3 è certificata per le principali piattaforme di Unified Communications e include un adattatore Bluetooth pre-associato per una connettività istantanea e sicura. Inoltre, supporta il Bluetooth Nativo per il collegamento diretto ai dispositivi. Grazie al software di gestione Jabra Plus, i team IT possono gestire i dispositivi da remoto, inviare aggiornamenti firmware e configurare le impostazioni tramite una dashboard centralizzata. Allo stesso tempo gli utenti finali possono beneficiare della nuova app mobile Jabra Plus, che offre opzioni di personalizzazione come i controlli dell'equalizzatore, la riduzione del rumore del vento e aggiornamenti rapidi del firmware direttamente dallo smartphone. Una versione desktop dell'app Jabra Plus sarà disponibile nel corso del 2026.

Entrambe le cuffie sono inoltre dotate di batterie sostituibili per estendere la durata del prodotto, in conformità con le normative sul diritto alla riparazione dei prodotti. Con un'autonomia fino a 25 ore di chiamate e 120 ore di musica1, ricarica wireless e quella rapida (che garantisce fino a 10 ore di autonomia in soli 10 minuti), la serie Evolve3 è progettata per mantenere i professionisti sempre connessi e operativi durante tutta la giornata.

Prezzi e disponibilità

• Le Jabra Evolve3 85 saranno disponibili dal 1° marzo 2026 a 569 euro

• Le Jabra Evolve3 75 saranno disponibili dal 1° marzo 2026 a 399 euro

La variante di colore Warm Gray sarà disponibile in mercati selezionati a partire da aprile 2026.