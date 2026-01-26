LG presenta il nuovo display della gamma LG Magnit

In occasione di ISE (Integrated Systems Europe) 2026, la più grande fiera europea dedicata ai display commerciali, in programma a Barcellona dal 3 al 6 febbraio,LGpresenterà il nuovo display della gamma LGMAGNIT, serie LMPB.

L’introduzione di questa nuova soluzione Micro LED conferma la leadership globale di LG nel settore dei display commerciali grazie a prestazioni eccezionali e caratteristiche progettate specificatamente per il mercato B2B.

Il nome LG MAGNIT unisce i concetti di “magnificent” e di “nit” per sottolineare la luminosità straordinaria e la qualità di visione mozzafiato offerta da questo display. Il prodotto offre altissima risoluzione, configurazioni scalabili e facilità di installazione, rendendolo ideale per diversi ambienti, dagli auditorium e sale conferenze agli spazi retail, dagli studi televisivi professionali alle sale di controllo.

La serieLMPBoffre un’eccellente qualità d’immagine graziealla tecnologia Micro LED UHDe a diverse soluzioni tecnologiche che rendono l’immagine sullo schermo più uniforme e offrono una resa cromatica più vivida rispetto ai LED tradizionali. Tra queste, c’è, per esempio, il trattamento frontale dello schermo che offre neri più profondi, massimizza il contrasto, migliora la fedeltà dei colori e protegge il prodotto da umidità, polvere e urti.

Oltre a offrire un’eccellente qualità di immagine, il nuovo display della gamma LG MAGNIT rende la fase diinstallazione estremamente semplice e versatile.

Ilsistema brevettato di allineamento frontalepermette di regolare i cabinet direttamente dalla parte anteriore del display, riducendo notevolmente i tempi di montaggio anche per schermi di grandi dimensioni. Ildesign scalabile offerto dai cabinetconsente infatti discegliere la dimensione e il formato più adattial sito di applicazione e alle esigenze di comunicazione.

Il profilo dello schermo, ancora più sottile rispetto alle versioni precedenti, permette di realizzare configurazioni di grande impatto visivo, mantenendo una linea di installazione pulita.

Per adattarsi in modo ancora più versatile a qualunque contesto d’applicazione, la nuova serie LMPB può essere installataposizionando i cabinet LED e il controller fino a 10 km l’uno dall’altro, semplicemente utilizzando unacablatura in fibraottica. L’uso di cavi in fibra ottica permette inoltre di gestire in maniera centralizzata più schermi, creando una sorta di sala di controllo da remoto di tutti i dispositivi connessi.

Anche l’affidabilità della serie LMPB è garantita da tecnologie sviluppate ad hoc: la tecnologiaLine-to-Dot (LTD),per esempio, consente di ridurre al minimo le eventuali criticità legate a pixel malfunzionanti, isolandoli rispetto al resto dello schermo, a differenza dei display LED tradizionali dove il difetto di un singolo pixel può compromettere un’intera riga di riproduzione.