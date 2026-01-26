Sony: in arrivo la serie di display Crystal LED S

Gli ultimi display LED a visione diretta (dvLED) di Sony, la serie Crystal LED S, sono opzioni di fascia media che offrono un'elevata visibilità anche in ambienti luminosi grazie alla loro luminosità, alla riproduzione accurata dei colori naturali e al basso riflesso, ottimizzati per una vasta gamma di utilizzi in contesti aziendali, istituti scolastici e strutture commerciali. I due nuovi modelli sottili, ZRD-S12G e ZRD-S15G, offrono una luminosità massima di 800 cd/m2 e un pixel pitch rispettivamente di 1,25 e 1,56 mm. Questi display scalabili, la cui disponibilità è prevista per la tarda primavera del 2026, rappresentano un'opzione di alta qualità ed economica che risponde alle crescenti esigenze dei clienti.

Con una luminosità di 800 cd/m2, la serie Crystal LED S offre anche la stessa tecnologia di superficie antiriflesso della serie BH di display Crystal LED di Sony. Insieme, ciò consente una ricca espressione delle immagini e una riproduzione accurata dei colori, anche in ambienti con luce ambientale o spazi con grandi finestre.

Il design sottile della serie S favorisce la facilità e la flessibilità di installazione. Dotati di un cabinet sottile con uno spessore di circa 45 mm/1,8 pollici, questi modelli semplificano le installazioni e, se abbinati ad appositi telai per il montaggio a parete, sono conformi alla normativa europea sull'accessibilità (EAA).Inoltre, la serie S offre un'integrazione fluida e perfetta con i controller MX30 e MX40 Pro della serie COEX di fascia alta di NovaStar. Utilizzando il controller NovaStar, la distanza tra i cabinet e il controller può essere estesa fino a 100 m, contribuendo alla flessibilità di installazione.

Le nuove opzioni contribuiscono anche a ridurre i costi di proprietà, grazie al funzionamento efficiente dal punto di vista energetico, che include una temperatura superficiale fresca, e al basso consumo energetico. I moduli precalibrati consentono un'installazione precisa e una facile manutenzione, che aggiunge durata e flessibilità. Inoltre, la serie Crystal LED S è dotata di una protezione superficiale che aiuta a prevenire contatti accidentali e ne promuove la longevità.