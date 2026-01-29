Flag TV Meliconi, il supporto da muro ultrasottile ruotabile fino a 90 gradi

Flag TV Meliconi è un innovativo supporto in grado di sorreggere TV anche di dimensioni importanti (sino a 82’’ e con un peso fino a 70 chilogrammi) e, grazie alla sua struttura portante che rimane nascosta dietro la tv, consente di ruotare il televisore di ben 90° lasciandolo “appeso” come una bandiera! Nella sua posizione chiusa, grazie ad una calamita, rimane ben aderente al muro ad una distanza di solo 24 millimetri, con un effetto “quadro” assicurato!

Grande praticità e versatilità di utilizzo sono le caratteristiche di questo supporto da parete orientabile ultraslim, che con un semplice gesto permette di vedere dalle diverse angolazioni di una stanza la nostra televisione, immergendoci in un mondo di immagini e suoni che ricreano la magia tipica dell’andare al cinema.

Di design ed estremamente robusto, il Flag TV Meliconi è perfetto per TV da 55" a 82" e con portata massima di 70 Kg. Inoltre, grazie alla sua compatibilità con l’attacco VESA (600-400-300-200), il Flag TV Meliconi è un supporto universale, 100% Made in Italy.

Specifiche tecniche:

Rotazione orizzontale (°): 90° per tutti i tv

Distanza dal muro 24 mm

Portata Max (Kg): 70

Per TV da 55’’ a 82’’

VESA: 200-300-400-600

apertura a bandiera

prodotto dotato di una dima per consentire un montaggio semplice e veloce.

Prezzo al pubblico: 313 euro.