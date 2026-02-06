Apple: Xcode 26.3 introduce le potenti possibilità del coding agentico

Xcode 26.3 introduce il supporto per il coding agentico, un nuovo modo per sviluppare app usando agenti di programmazione come Claude di Anthropic e Codex di OpenAI. Grazie al coding agentico, Xcode può lavorare con maggiore autonomia per raggiungere gli obiettivi di chi sviluppa, che possono andare dalla suddivisione delle attività al prendere decisioni basate sull’architettura del progetto fino all’utilizzo di strumenti integrati.

Ampliando le funzioni intelligenti introdotte in Xcode 26, fra cui un nuovo assistente di coding per scrivere e modificare il codice Swift, questa versione consente agli agenti di programmazione di accedere ad ancora più funzioni di Xcode. Agenti come Claude e Codex ora possono collaborare all’intero ciclo di sviluppo, offrendo la possibilità di semplificare i flussi di lavoro, iterare più velocemente e dare vita alle idee come mai prima d’ora. Gli agenti possono cercare nella documentazione, esplorare le strutture dei file, aggiornare le impostazioni dei progetti e verificare visivamente il proprio lavoro acquisendo anteprime Xcode e ripetendo build e correzioni.

“In Apple, il nostro obiettivo è creare strumenti che mettano tecnologie all’avanguardia direttamente nelle mani di chi sviluppa app, in modo che possa creare le app migliori”, ha affermato Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations di Apple. “Il coding agentico dà una marcia in più a produttività e creatività semplificando il flusso di lavoro per consentire a chi sviluppa app di concentrarsi sull’innovazione.”

Xcode 26.3 è disponibile come release candidate per chi partecipa all’Apple Developer Program e sarà presto disponibile sull’App Store.