Apple Sports dà il benvenuto al golf

Apple Sports, l’app gratuita per iPhone che offre un accesso semplice e veloce a risultati in tempo reale, statistiche e altro ancora, da oggi include anche il golf nella sua crescente lista di sport supportati.

Chi ama il golf potrà seguire lo svolgimento di ogni torneo grazie all’accesso ai risultati in tempo reale di tutti gli eventi ufficiali del PGA Tour e dell’LPGA Tour, compresi i major, a partire da questo fine settimana con il WM Phoenix Open del PGA.

Ogni fan potrà seguire i propri giocatori preferiti durante ogni evento con risultati buca per buca, scorecard individuali e classifiche in tempo reale, e consultare i punteggi di ogni round per tutti i tornei che si giocano nel corso dell’anno.

In questa versione dell’app sono state aggiunte anche alcune delle coppe calcistiche più popolari d’Europa: DFB-Pokal, Coupe de France, Coppa Italia e Copa del Rey.

Con l’importante programma di eventi sportivi professionistici di questo fine settimana, tra cui la partita di calcio più attesa dell’anno, tifosi e tifose potranno approfittare dell’esperienza personalizzata di Apple Sports per seguire le loro squadre e i loro campionati preferiti. Gli eventi sono raggruppati per campionato, i comandi intuitivi consentono di impostare l’ordine che si preferisce, e le squadre preferite appaiono sempre in alto per poter accedere all’istante ai relativi risultati e aggiornamenti.

Con le attività in tempo reale, Apple Sports mostra aggiornamenti in diretta sulla schermata di blocco di iPhone e su Apple Watch. E grazie alla possibilità di condividere le schede delle partite, l’utente può vivere insieme ad altri tifosi e tifose l’entusiasmo per qualsiasi torneo o incontro delle gare e dei campionati supportati.