OpenAI lancia OpenAI Frontier

Intuit, Uber, State Farm, Thermo Fisher sono tra le prime realtà ad aver adottato OpenAI Frontier.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 09/02/2026

Digital Life

OpenAI ha presentato Frontier, una nuova piattaforma che aiuta le aziende a creare, distribuire e gestire agenti di intelligenza artificiale in grado di svolgere lavoro reale.

Frontier offre agli agenti le stesse competenze di cui le persone hanno bisogno per avere successo sul lavoro: contesto condiviso, onboarding, apprendimento pratico con feedback, nonché autorizzazioni e limiti chiari. È così che i team superano casi d’uso isolati e arrivano ad avere colleghi di lavoro basati sull’IA che operano trasversalmente nell’intera organizzazione.

Inoltre, Frontier collega data warehouse isolati, sistemi CRM, strumenti di ticketing e applicazioni interne per fornire ai colleghi di lavoro basati sull’IA lo stesso contesto aziendale condiviso.

Intuit, Uber, State Farm, Thermo Fisher sono tra le prime realtà ad aver adottato OpenAI Frontier e dozzine di clienti esistenti hanno già sperimentato l’approccio di Frontier per supportare alcune delle loro iniziative legate all’IA più complesse e di maggior valore.



