Alibaba Group presenta "Wonder On Ice" al Castello Sforzesco di Milano

Alibaba Group ha inaugurato, davanti al Castello Sforzesco di Milano, il suo“Alibaba Wonder on Ice” (AWI), un’installazione interattivaaperta al pubblicoche sfrutta intelligenza artificiale e cloud computing per far vivere l’evoluzione di un’esperienza di acquisto virtuale, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Sullo sfondo della storica facciata del Castello e situata all'imbocco di via Dante, cuore dello shopping, l’installazione trasforma uno dei luoghi simbolo della città in un laboratorio di innovazione a cielo aperto. Qui, la tecnologia digitale incontra la cultura, lo shopping e il coinvolgimento del pubblico: grazie all’avanzato ecosistema di tecnologie offerte da Alibaba, l’installazione AWI dimostra come l’intelligenza artificiale possa dare vita a esperienze di digital retail immersivo capaci di adattarsi dinamicamente alle preferenze di ogni singolo utente.

L’intera esperienza che si vive all’interno di Wonder On Ice ruota attorno a percorso guidato dall'intelligenza artificiale che abbatte i confini tra retail virtuale e spazio fisico. All'ingresso dell’installazione, i visitatori sono invitati a esprimere le proprie preferenze - per esempio lo sport invernale preferito tra quelli di Milano Cortina 2026 - interagendo con un assistente intelligente virtuale che utilizza le indicazioni ricevute per modulare un itinerario personalizzato. Gli ospiti possono scattare una foto per generare in tempo reale il proprio avatar digitale, rendendo l'esperienza ancora più individuale e coinvolgente.

L’assistente virtuale agisce quindi come uno 'stylist digitale', interagendo con i visitatori e offrendo consigli su misura per abbigliamento, fragranze e make-up. Sulla base delle scelte effettuate, l’esperienza dei partecipanti si evolve dinamicamente, dando dimostrazione di come il mondo retail basato sull'IA possa superare la staticità dei canali di vendita convenzionali per trasformarsi in un ecosistema interattivo e su misura. Al termine del percorso viene creato un video personalizzato, generato dall'intelligenza artificiale, in cui l'avatar del visitatore diventa il protagonista assoluto in un raffinato scenario di gala digitale.

L’intera esperienza è supportata dalle più recenti tecnologie cloud e IA di Alibaba, inclusa la serie Qwen 3 di modelli linguisti di grandi dimensioni e modelli di visione, il modello di generazionedi video a partire da immaginiWan 2.2, la soluzione dishopping immersivoTaobao Vision e l'infrastruttura globale di Alibaba Cloud.

L’installazione, che si sviluppa su una lunghezza di 40 metri, si compone di due elementi architettonici distinti:

Sfera di neve: una grande struttura sferica concepita come spazio interattivo diurno che, al calar del sole, si trasforma in una superficie di proiezione per scenografici contenuti visivi generati dall’intelligenza artificiale.

Manto di cristallo: una struttura scultorea ispirata alla geometria cristallina della brina e dei fiocchi di neve, che ospita al suo interno l’esperienza immersiva di retail virtuale potenziata dall’IA.

Progettata con una particolare attenzione alla sostenibilità, l’installazione è stata realizzata con materiali riciclabili ed è stata concepita per non lasciare impronte permanenti sulla storica piazza milanese.

“Alibaba Wonder on Ice” rimaneaperta al pubblico dal 7 al 22 febbraio 2026, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali, edal 6 al 15 marzo 2026durante i Giochi Paralimpici Invernali.