Pokémon: ufficialmente iniziate le celebrazioni per il 30° anniversario

The Pokémon Company International ha dato il via ufficiale alle celebrazioni per i 30 anni del brand con il lancio di “Qual è il tuo preferito?”, un’iniziativa di respiro globale che accompagnerà i fan per i prossimi dodici mesi.

Il calcio d’inizio è avvenuto durante uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo: il Super Bowl LX. Durante l’evento è stato trasmesso lo spot di lancio della campagna , che celebra la domanda capace di unire generazioni di appassionati.

Per l'occasione, il video ha coinvolto un cast d'eccezione composto da star internazionali e fan dichiarati del brand: Lady Gaga, Trevor Noah, Charles Leclerc, Jisoo, Maitreyi Ramakrishnan, Lamine Yamal e Young Miko. Ognuno di loro ha svelato il proprio Pokémon del cuore, testimoniando non solo la trasversalità della community, ma anche l'impatto indelebile che il franchise ha avuto sulla cultura pop e sull'intrattenimento mondiale negli ultimi tre decenni.

Dopo il lancio globale, l'iniziativa passa ora nelle mani degli appassionati. Ora infatti, i fan di tutto il mondo sono invitati a rispondere alla fatidica domanda condividendo il proprio scatto attraverso una funzionalità inedita introdotta su Pokémon GO. L'applicazione mobile, che proprio quest'anno festeggia il suo decimo anniversario, diventa così il palcoscenico virtuale della campagna.

Gli Allenatori potranno immortalare il proprio "compagno" del cuore e pubblicare le immagini sui social media utilizzando l'hashtag ufficiale #Pokemon30. Un'occasione non solo per celebrare il proprio legame con il brand, ma anche per esplorare le scelte della community globale e scoprire i preferiti degli altri appassionati.

Per tutti i dettagli sulla nuova modalità di scatto e per partecipare all'iniziativa, è possibile visitare il sito Pokemon.it/30.

Eventi globali "Giornata radiosa" e "Serata elettrizzante"

La campagna “Qual è il tuo preferito?” non si limiterà al mondo digitale, ma scenderà in campo per offrire alla community occasioni d'incontro reali e tangibili. Nel corso dell'anno, The Pokémon Company International ha infatti in programma un calendario di appuntamenti dal vivo pensati per unire gli Allenatori attraverso esperienze interattive e fortemente immersive. Gli eventi "Giornata radiosa" prevedono delle attività e dei programmi per tutta la famiglia, mentre gli eventi "Serata elettrizzante" saranno appuntamenti speciali disegnati su misura per chi è cresciuto insieme ai Pokémon.

Tutti i dettagli sulle date e le location di queste iniziative saranno svelati prossimamente.