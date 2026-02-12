Sony apre una sede in Giappone per dedicarsi alla produzione multimediale con i creator

Sony ha aperto il Digital Media Production Center Japan (DMPC Japan), una sede dedicata allo sviluppo e alla produzione multimediale in collaborazione con i creator. Lo spazio si trova all'interno della sede centrale del gruppo Sony a Minato-ku, Tokyo. Dopo gli Stati Uniti e il Regno Unito, questa è la terza sede globale. La struttura consente la verifica completa dell'intero flusso di lavoro di produzione multimediale, dall'esperienza delle più recenti attrezzature cinematografiche alle riprese di produzione virtuale, alla creazione di contenuti spaziali basati su XR, alla post-produzione e alle proiezioni di prova. Collaborando con i centri esistenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito, la nuova sede faciliterà lo scambio reciproco di tecniche di produzione globali, competenze e casi di successo.

Sony ha sviluppato un patrimonio di tecnologie e competenze in settori quali il cinema, la produzione virtuale e l'XR, e sta rafforzando le sue soluzioni per la creazione di contenuti spaziali. Promuovendo la fusione tra mondo fisico e mondo virtuale e ampliando le possibilità espressive dei creatori, l'azienda mira a creare nuove esperienze di intrattenimento insieme ai creatori.

Sony doterà DMPC Japan delle più recenti telecamere cinematografiche, attrezzature di illuminazione, studi di produzione, uno studio di produzione virtuale, soluzioni XR e altro ancora, fornendo un ambiente pratico in cui Sony e i creatori potranno lavorare insieme su nuove tecniche creative, risolvere le sfide di produzione e condividere feedback per informare lo sviluppo futuro dei prodotti. Sarà anche un luogo in cui professionisti provenienti da tutto il mondo, tra cui direttori della fotografia, operatori di ripresa e team di post-produzione, potranno riunirsi, interagire, imparare e collaborare attraverso il dialogo e il lavoro congiunto.

La struttura sarà inizialmente al servizio dei creatori professionisti e in seguito si espanderà per fungere da base per la formazione della prossima generazione di creatori, in particolare quelli coinvolti nella creazione di contenuti spaziali, che guideranno il futuro della produzione multimediale. Collaborando con questi creatori, DMPC Japan contribuirà al progresso del settore della produzione multimediale.