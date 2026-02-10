▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

SMS: quasi il 90% dei giovani italiani li legge entro tre minuti dalla ricezione

Secondo un sondaggio del Gruppo Commify, in un’epoca dominata dalle notifiche incessanti di social media e app di messaggistica istantanea, l’SMS garantisce tempi di risposta brevissimi anche tra gli under 30, distinguendosi come il canale più diretto per i messaggi più importanti.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 12/02/2026

Digital Life

In un panorama caratterizzato da un costante sovraccarico di informazioni, l’SMS si conferma un canale strategico, capace di intercettare anche l'attenzione dei nativi digitali con una rapidità sorprendente.

L’SMS gode, infatti, di una vitalità inaspettata tra la Gen Z, come rivela un’indagine condotta su 963 persone da  Esendex, azienda leader nelle soluzioni di comunicazione mobile. Lo studio evidenzia come il75,8% dei giovani tra i 18 e i 29 anni legga gli SMS istantaneamente, mentreun ulteriore 11,4%lo facciaentro i primi tre minuti dalla ricezione.

Questi dati testimoniano comequasi nove esponenti della Gen Z su dieciinteragiscano con questo tipo di messaggio in una finestra temporale brevissima, mentre solo il 9,4% dei ragazzi attende la fine della giornata per la lettura e appena il 3,4% dichiara di non leggerli affatto.

Questa spiccata reattività posiziona l’SMS come un canale di comunicazione privilegiato non solo per leinformazioni di servizio, come ad esempio conferme di spedizione o promemoria di appuntamenti, ma anche come un potente alleato per le strategie diconversational marketing. La forza del “vecchio messaggino” risiede, infatti, nella sua capacità di emergere dal sovraffollamento di notifiche delle app di messaggistica istantanea che riguarda oramai ogni utente, ma che è particolarmente critico nel caso dei più giovani, rendendo l'SMSuno dei pochi spazi digitali ancora percepiti come prioritari, quindi, da leggere rapidamente.

Nonostante venga spesso etichettato come uno strumento "old style", la realtà dei dati smentisce nei fatti questo pregiudizio. La sua longevità è segno di una solidità che oggi lo rendepiù incisivo rispetto ad altri canali per le comunicazioni di rilievo. Inoltre, la possibilità di arricchire questi messaggi conlink a contenuti multimediali personalizzatirappresenta per le aziende un’opportunità per creare conversazioni interattive, trasformando una semplice comunicazione in un’esperienza cliente completa e coinvolgente, anche per un pubblico sempre più selettivo, come quello della Gen Z.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
L'IA entra nei NAS per rivoluzionare...
Digital Life
Dati di Ipsos Doxa: la pirateria nell’editoria...
Digital Life
San Valentino 2026: OPPO celebra l’amore con...
Digital Life
Disponibile LibreOffice 26.2
Digital Life
Pokémon: ufficialmente iniziate le...
Digital Life
OpenAI lancia OpenAI Frontier

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.