SMS: quasi il 90% dei giovani italiani li legge entro tre minuti dalla ricezione

Secondo un sondaggio del Gruppo Commify, in un’epoca dominata dalle notifiche incessanti di social media e app di messaggistica istantanea, l’SMS garantisce tempi di risposta brevissimi anche tra gli under 30, distinguendosi come il canale più diretto per i messaggi più importanti.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 12/02/2026
In un panorama caratterizzato da un costante sovraccarico di informazioni, l’SMS si conferma un canale strategico, capace di intercettare anche l'attenzione dei nativi digitali con una rapidità sorprendente.
L’SMS gode, infatti, di una vitalità inaspettata tra la Gen Z, come rivela un’indagine condotta su 963 persone da Esendex, azienda leader nelle soluzioni di comunicazione mobile. Lo studio evidenzia come il75,8% dei giovani tra i 18 e i 29 anni legga gli SMS istantaneamente, mentreun ulteriore 11,4%lo facciaentro i primi tre minuti dalla ricezione.
Questi dati testimoniano comequasi nove esponenti della Gen Z su dieciinteragiscano con questo tipo di messaggio in una finestra temporale brevissima, mentre solo il 9,4% dei ragazzi attende la fine della giornata per la lettura e appena il 3,4% dichiara di non leggerli affatto.
Questa spiccata reattività posiziona l’SMS come un canale di comunicazione privilegiato non solo per leinformazioni di servizio, come ad esempio conferme di spedizione o promemoria di appuntamenti, ma anche come un potente alleato per le strategie diconversational marketing. La forza del “vecchio messaggino” risiede, infatti, nella sua capacità di emergere dal sovraffollamento di notifiche delle app di messaggistica istantanea che riguarda oramai ogni utente, ma che è particolarmente critico nel caso dei più giovani, rendendo l'SMSuno dei pochi spazi digitali ancora percepiti come prioritari, quindi, da leggere rapidamente.
Nonostante venga spesso etichettato come uno strumento "old style", la realtà dei dati smentisce nei fatti questo pregiudizio. La sua longevità è segno di una solidità che oggi lo rendepiù incisivo rispetto ad altri canali per le comunicazioni di rilievo. Inoltre, la possibilità di arricchire questi messaggi conlink a contenuti multimediali personalizzatirappresenta per le aziende un’opportunità per creare conversazioni interattive, trasformando una semplice comunicazione in un’esperienza cliente completa e coinvolgente, anche per un pubblico sempre più selettivo, come quello della Gen Z.