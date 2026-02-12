SkiTap26: il bracciale "all-in-one" per pagamenti e skipass

Un solo bracciale da mettere al polso per effettuare pagamenti elettronici e, contemporaneamente, superare i tornelli e accedere alle piste da sci: in poche parole questo è SkiTap26, il primo wearable per la montagna lanciato da Snowit, la piattaforma digitale che sta innovando il settore degli sport invernali, in collaborazione con Visa.

SkiTap26 è una perfetta sintesi di innovazione, tecnologia e semplicità al servizio delle persone, per rendere l’esperienza degli utenti della montagna sempre più smart: il bracciale, infatti, permette ai possessori di carta di pagamento che opera su circuito Visa di effettuare pagamenti in modalità contactless (non solo in montagna) e contemporaneamente di caricare il proprio skipass, accedendo alle piste da sci, con un solo gesto. Il dispositivo, infatti, incorpora un chip RFID - prodotto dal partner Skidata - che consente al wearable di funzionare da tessera skipass nelle oltre 60 località sciistiche convenzionate con Snowit, caricando lo skipass giornaliero o l’abbonamento SnowitPass direttamente sul bracciale. Per attivarlo, occorre accedere all’app Snowit o al sito snowit.ski, creare un account se non lo si ha già, inserire il codice univoco presente sull’etichetta legata al bracciale e infine acquistare lo skipass e caricarlo sul dispositivo.

Ma SkiTap26 incorpora anche la tecnologia di pagamento EMV basata su chip NFC (Near Field Communication) di Tapster, che consente di associare il bracciale alla propria carta di pagamento che opera su circuito Visa e di effettuare pagamenti con un semplice “tap”, avvicinando il polso al terminale presso tutti gli esercenti che accettano pagamenti digitali. Comodo, resistente e progettato per rispondere alle esigenze di chi pratica gli sport invernali, SkiTap26 è una vera rivoluzione dei wearable della montagna ed è disponibile su https://snowit.ski/bracciale al prezzo di 29,9 €.