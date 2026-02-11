▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
San Valentino 2026: OPPO celebra l’amore con promozioni esclusive

Fino al 14 febbraio, esclusivamente su OPPO Store, sarà possibile usufruire di 15€ di sconto su acquisti superiori a 200 € su smartphone e device IoT.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 11/02/2026

Digital Life

In occasione della festa degli innamorati, OPPO propone una serie di promozioni dedicate a chi desidera sorprendere le persone amate con un device innovativo e di design.

Fino al 14 febbraio, esclusivamente su OPPO Store, sarà inoltre possibile usufruire di 15€ di sconto su acquisti superiori a 200 € su smartphone e device IoT, un’opportunità pensata per rendere ancora più accessibile la scelta del regalo perfetto.

Ma non è finita qui! Solo in occasione di questo San Valentino, saranno disponibili anche una serie di promozioni e bundle sui singoli device, l’occasione perfetta per creare un vero e proprio kit tech per il proprio “significant other”.

Il cuore di queste promozioni è rappresentato dalla nuova Serie OPPO Reno15, pensata per accompagnare ogni relazione e momento della vita quotidiana. I dispositivi della gamma sono perfetti per gli amanti dei viaggi, offrendo funzionalità e praticità in ogni situazione. Ogni acquisto di questi modelli include inoltre, a scelta e in omaggio, Power Bank o OPPO Enco Buds3, insieme a Travel Case e Travel Tag, per un’esperienza completa fin dal primo utilizzo.

In particolare, OPPO Reno15 Pro 5G e Reno15 5G sono disponibili al prezzo di listino di 799,99€ e 599,99€ ma con voucher applicabili a carrello rispettivamente di 50€ e 30€. OPPO Reno15 F 5G e FS 5G invece, vengono proposti rispettivamente a 399,99€ e 469,99€, ma scontabili grazie ai voucher dedicati rispettivamente da 10€ e 30€. Grazie agli omaggi inclusi nel bundle[4], questa è l’occasione ideale per regalare un travel companion pensato per rendere ogni esperienza unica e ancora più smart.

Accanto alle promozioni dedicate alla Serie Reno15, OPPO estende le offerte di San Valentino anche a OPPO Find X9 Pro 5G e Find X9, i device ideali per gli appassionati di fotografia. OPPO Find X9 Pro 5G, nello specifico, è disponibile al prezzo di listino di 1299,99 € e beneficia di uno sconto esclusivo grazie a un voucher di 100 € applicabile a carrello. OPPO Find X9, invece, è disponibile anche nella colorazione Velvet Red, un richiamo elegante al colore simbolo dell’amore e della passione, è disponibile al prezzo di 999,99 con 50€ di voucher utilizzabile per l’acquisto.Entrambi i modelli sono acquistabili in vendita abbinata, a prezzi vantaggiosi, con device a scelta tra OPPO Watch X2 Mini, gli auricolari OPPO Enco X3s e OPPO Pad SE LTE, per accompagnare ogni esperienza con un ecosistema completo pensato dedicato alla creatività e all’intrattenimento quotidiano.



