Samsung potenzia Samsung Care+ in Europa: ecco i nuovi piani di protezione

Samsung Electronics ha annunciato un significativo miglioramento di Samsung Care+, il suo servizio ufficiale di protezione dei dispositivi, disponibile in 17 mercati europei. Da oggi, i clienti che scelgono Samsung Care+ possono usufruire di nuove funzionalità e servizi, offrendo tranquillità ai possessori di smartphone, tablet, dispositivi indossabili e PC Samsung.

Le migliorie di Samsung Care+

Copertura illimitata contro i danni accidentali : i clienti possono ora beneficiare di una copertura illimitata contro i danni accidentali, che offre protezione contro urti, cadute e guasti. Indipendentemente dal numero di volte in cui un cliente danneggia i propri dispositivi Galaxy, è coperto da una riparazione certificata Samsung. Inoltre, l’eventuale sovrapprezzo è stato semplificato rendendolo indipendentemente dal tipo o dall’entità del danno ai propri dispositivi.

per una maggiore tranquillità, i clienti possono anche scegliere di includere una copertura contro furti e smarrimenti. Una volta approvato un reclamo, entro 48 ore viene spedito un dispositivo sostitutivo, garantendo un'interruzione minima della vita quotidiana del cliente. Inoltre, Samsung Knox Guard viene utilizzato per bloccare da remoto i dispositivi smarriti, salvaguardando i dati personali e prevenendone l'uso fraudolento. Samsung Knox Guard deve essere attivato su ogni telefono cellulare o tablet assicurato.