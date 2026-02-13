OPPO Watch S: design ultrasottile e monitoraggio della salute avanzato

OPPO ha annunciato il suo ultimo smartwatch, OPPO Watch S, caratterizzato da un design ultrasottile in acciaio inossidabile che unisce comfort e stile per un utilizzo quotidiano impeccabile. Grazie al monitoraggio avanzato per gli sport più comuni e a uno straordinario display ultra-luminoso da 3000 nit, OPPO Watch S è un potente compagno di fitness quotidiano, mentre funzionalità come la 60s Wellness Overview, il monitoraggio avanzato del sonno e la valutazione del benessere di mente e corpo aiutano chi lo indossa a rimanere in forma 24 ore su 24.

Il design Ultra-Slim combina comfort and stile

Grazie alla sua struttura leggera, compatta e di alta qualità, OPPO Watch S garantisce un'indossabilità e uno stile impeccabile per tutta la giornata. Grazie all'avanzata tecnologia di impilamento dei componenti che ottimizza l'uso dello spazio all'interno dell'orologio, il corpo ultrasottile in acciaio inossidabile misura solo 8,9 mm di spessore e pesa solo 35 g, rendendolo eccezionalmente comodo da indossare, sia durante l'allenamento in campo che durante un buon riposo notturno a letto.

Lo stesso design sottile e confortevole si estende anche alle due diverse opzioni di cinturino dell'orologio. Per gli amanti dello sport alla moda, il cinturino in nylon intrecciato del modello Silver Gleam è leggero, traspirante e antibatterico. Questo presenta una colorazione giallo-verde a contrasto che si abbina perfettamente alla cassa argentata dell'orologio, creando un look fluido e dinamico. In alternativa, il cinturino in fluoroelastomero nero del modello Phantom Black è realizzato ergonomicamente per seguire la curva del polso, garantendo una vestibilità morbida e confortevole.

A completare e colorazioni di tendenza, una selezione di quadranti raffinati e flessibili per la personalizzazione. OPPO Watch S offre agli utenti oltre 350 quadranti personalizzati e una varietà di widget per adattarsi al loro umore, al loro stile e al loro outfit. A rendere questo stile brillante è uno schermo AMOLED ultra-luminoso da 1,46 pollici con una luminosità massima fino a 3000 nit, un rapporto schermo-corpo del 75% e una cornice sottile da 2,8 mm per un'esperienza visiva senza compromessi.

Rimanere aggiornato sugli obiettivi fitness con il monitoraggio avanzato

OPPO Watch S amplia ulteriormente il suo supporto negli sport più popolari con dati completi che approfondiscono la comprensione delle attività degli utenti, consentendo a tutti, dai runner occasionali agli atleti agonisti, di migliorare le proprie prestazioni in modo sicuro ed efficace.

Con oltre 100 modalità di allenamento e monitoraggio avanzato di 12 sport popolari, inclusi corsa, badminton, tennis e nuoto, il watch fornisce informazioni scientificamente comprovate che guidano movimenti più intelligenti e allenamenti più efficaci.

Per gli sport basati sulla corsa, OPPO Watch S è dotato della stessa dual-band GPS dei modelli flagship, assicurando un rilevamento della posizione preciso anche nelle condizioni più complicate. L’orologio offre diverse opzioni di monitoraggio della corsa: outdoor, indoor, corsa per bruciare grassi; e misura statistiche quali il tempo complessivo di corsa, le calorie bruciate e il battito cardiaco. OPPO Watch S traccia anche le metriche di corsa come il tempo di contatto del piede con il suolo (GCT), l’oscillazione verticale, e il numero di battiti al minuto (LTHR), aiutando gli utenti a ottimizzare la qualità della loro corsa, prevenire infortuni e gestire allenamenti intesi con una maggiore precisione.

Con la sincronizzazione dei dati in tempo reale con i device esterni come tapis roulant e ciclette, la trasmissione della frequenza cardiaca permette agli utenti di controllare i dati direttamente da

Heart Rate Broadcast allows users to check data directly from in-built monitors without constantly checking the watch during workouts, further integrating OPPO Watch S into users’ daily routines.

Monitoraggio della salute di qualità per un benessere 24/7

OPPO Watch S è dotato di sensori di livello flagship che forniscono controlli e analisi sanitarie di prima categoria. Questi includono un sensore della frequenza cardiaca, un sensore che misura l’ossigeno nel sangue a 16 canali, e un sensore per la temperatura del polso. Questi componenti lavorano insieme per raccogliere dati corporei precisi, supportando ogni aspetto, dal monitoraggio quotidiano accurato alle analisi continue e approfondite sul benessere.

Un punto di forza è la 60s Wellness Overview, che consolida nove indicatori chiave della salute in una valutazione con un unico tocco. In un solo minuto, gli utenti possono acquisire parametri completi, tra cui frequenza cardiaca, saturazione dell'ossigeno nel sangue, livello del sonno e livello di stress psico-fisico, per ottenere una panoramica rapida ma dettagliata del proprio benessere fisico e mentale.

Inoltre, la funzione Sleep Health Analysis traccia metriche come la frequenza cardiaca durante il sonno, e cambiamenti negli indicatori fisici anche durante brevi pisolini di 20 minuti. Grazie a queste letture, l'orologio genera report personali sul sonno che aiutano gli utenti a comprendere meglio i propri schemi di sonno individuali.

Comodità grazie alla doppia connessione e affidabilità a tutto tondo

OPPO Watch S supporta sia dispositivi Android che iOS, e può essere associato fino a due smartphones contemporaneamente. Questa capacità di connessione leader nel settore permette all’orologio di ricevere chiamate e notifiche dei messaggi da entrambi i device contemporaneamente, rendendolo un compagno ideale per chi utilizza due telefoni.

La connettività con lo smartphone principale permette anche agli utenti di sincronizzare i contatti, fare chiamate rapide, e accedere al controllo remoto della fotocamera direttamente dall'orologio per un'esperienza quotidiana più semplice.

Nonostante la sua forma ultra sottile, OPPO Watch S non scende a compromessi quando si tratta di durata della batteria. La batteria da 330mAh consente fino a 10 giorni di utilizzo, mentre una rapida ricarica da 10 minuti dura tutto il giorno, permettendo agli utenti una maggiore tranquillità quando sono fuori casa.[6] L'orologio è realizzato con una copertura in vetro curvo 2.5D dotata di bordo resistente agli urti e corpo in acciaio inossidabile. Questa combinazione assicura una Maggiore forza e resistenza alla corrosione, offrendo protezione che va ben oltre gli urti e i graffi di tutti i giorni. Grazie alla resistenza alla polvere e all'acqua IP68[7] e alla resistenza all'acqua fino a 5 ATM, l'orologio monitora in modo affidabile gli allenamenti durante il nuoto e altre comuni attività acquatiche in acqua dolce.

Prezzi e disponibilità

OPPO Watch S è disponibile in Silver Gleam e Phantom Black su OPPO Storeal prezzo di 199,99€ e nelle prossime settimane anche presso la distribuzione specializzata. In occasione del lancio, aggiungendo solamente 1,99€, gli utenti potranno anche acquistare un caricabatterie da 33W.