La potenza del Wi-Fi 7 sul modem in fibra ottica: FRITZ! presenta il FRITZ!Box 4630

Grazie al Wi-Fi 7, il nuovo FRITZ!Box 4630 garantisce una connessione Wi-Fi veloce e stabile nella rete domestica. Il nuovo modello entry-level offre agli utenti con modem in fibra ottica velocità internet ad alte prestazioni fino a 2,5 Gbit/s tramite la porta WAN.

Dotato di antenne 2×2 per le bande a 5 GHz e 2,4 GHz, il FRITZ!Box 4630 consente larghezze di banda Wi-Fi fino a 3,5 Gbit/s. A completare la dotazione ci sono un’ulteriore porta LAN a 2,5 Gbit/s, due porte LAN gigabit, una porta USB 3.0, oltre a un centralino VoIP e a una base DECT per l’integrazione delle funzionalità smart home, per un pacchetto di funzionalità versatile e completo. Il FRITZ!Box 4630 è disponibile da subito al prezzo suggerito al pubblico di 169 euro (iva inclusa).

Un potente hub per la rete domestica e la smart home

Il FRITZ!Box 4630 è la soluzione entry-level ideale per una rete domestica affidabile e ad alte prestazioni. Grazie alla MyFRITZ!App, la configurazione è semplice e veloce su qualsiasi router o modem. In qualità di hub Mesh Wi-Fi, il FRITZ!Box 4630 integra FRITZ!Repeater e altri punti di accesso in una rete Mesh Wi-Fi intelligente, che garantisce connessioni ottimali per tutti i dispositivi della casa. Il sistema di telefonia integrato consente l’utilizzo sia di telefoni fissi sia di smartphone. Inoltre, i dispositivi smart home FRITZ! possono essere facilmente collegati alla base DECT integrata nella rete domestica, per una gestione comoda e intelligente della casa.

Gestione dei contenuti multimediali semplice e intuitiva

Grazie alla porta USB 3.0, il FRITZ!Box 4630 permette di integrare facilmente nella rete domestica supporti di archiviazione USB e online collegati e tutti i contenuti in essi memorizzati. Il media server integrato con NAS consente di condividere video, musica e immagini in tutta la rete domestica, distribuendoli ai dispositivi di riproduzione tramite tablet o smartphone. Il FRITZ!Box 4630 si rivela inoltre una piattaforma potente per streaming, IPTV e video on demand.

Caratteristiche principali:

Router wireless per modem in fibra ottica (ONT) con velocità fino a 2,5 Gbit/s

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 2880 Mbit/s; 2.4 GHz: up to 688 Mbit/s, Wi-Fi 7

Mesh Wi-Fi 2×2 su 5 GHz e 2,4 GHz

1 porta WAN a 2,5 Gbit/s, 1 porta LAN a 2,5 Gbit/s e 2 porte LAN a 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per modem USB, supporti di memoria e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzioni smart home tramite DECT ULE per gestione di energia e riscaldamento

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso Wi-Fi ospiti e molto altro.