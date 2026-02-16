▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

La potenza del Wi-Fi 7 sul modem in fibra ottica: FRITZ! presenta il FRITZ!Box 4630

Le prestazioni per lo streaming e il gaming online risultano ulteriormente migliorate grazie alla tecnologia Wi-Fi 7, che supporta la Multi-Link Operation (MLO) per connessioni Wi-Fi simultanee su frequenze diverse.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 18/02/2026

Prodotti

Grazie al Wi-Fi 7, il nuovo FRITZ!Box 4630 garantisce una connessione Wi-Fi veloce e stabile nella rete domestica. Il nuovo modello entry-level offre agli utenti con modem in fibra ottica velocità internet ad alte prestazioni fino a 2,5 Gbit/s tramite la porta WAN.

Dotato di antenne 2×2 per le bande a 5 GHz e 2,4 GHz, il FRITZ!Box 4630 consente larghezze di banda Wi-Fi fino a 3,5 Gbit/s. A completare la dotazione ci sono un’ulteriore porta LAN a 2,5 Gbit/s, due porte LAN gigabit, una porta USB 3.0, oltre a un centralino VoIP e a una base DECT per l’integrazione delle funzionalità smart home, per un pacchetto di funzionalità versatile e completo. Il FRITZ!Box 4630 è disponibile da subito al prezzo suggerito al pubblico di 169 euro (iva inclusa).

Un potente hub per la rete domestica e la smart home

Il FRITZ!Box 4630 è la soluzione entry-level ideale per una rete domestica affidabile e ad alte prestazioni. Grazie alla MyFRITZ!App, la configurazione è semplice e veloce su qualsiasi router o modem. In qualità di hub Mesh Wi-Fi, il FRITZ!Box 4630 integra FRITZ!Repeater e altri punti di accesso in una rete Mesh Wi-Fi intelligente, che garantisce connessioni ottimali per tutti i dispositivi della casa. Il sistema di telefonia integrato consente l’utilizzo sia di telefoni fissi sia di smartphone. Inoltre, i dispositivi smart home FRITZ! possono essere facilmente collegati alla base DECT integrata nella rete domestica, per una gestione comoda e intelligente della casa.

Gestione dei contenuti multimediali semplice e intuitiva

Grazie alla porta USB 3.0, il FRITZ!Box 4630 permette di integrare facilmente nella rete domestica supporti di archiviazione USB e online collegati e tutti i contenuti in essi memorizzati. Il media server integrato con NAS consente di condividere video, musica e immagini in tutta la rete domestica, distribuendoli ai dispositivi di riproduzione tramite tablet o smartphone. Il FRITZ!Box 4630 si rivela inoltre una piattaforma potente per streaming, IPTV e video on demand.

Caratteristiche principali:

  • Router wireless per modem in fibra ottica (ONT) con velocità fino a 2,5 Gbit/s
  • Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 2880 Mbit/s; 2.4 GHz: up to 688 Mbit/s, Wi-Fi 7
  • Mesh Wi-Fi 2×2 su 5 GHz e 2,4 GHz
  • 1 porta WAN a 2,5 Gbit/s, 1 porta LAN a 2,5 Gbit/s e 2 porte LAN a 1 Gbit/s
  • 1 porta USB 3.0 per modem USB, supporti di memoria e stampanti
  • Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)
  • Funzioni smart home tramite DECT ULE per gestione di energia e riscaldamento
  • FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso Wi-Fi ospiti e molto altro.


Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Prodotti
EZVIZ: arrivano le nuove telecamere 4G e Wi-Fi...
Prodotti
Canon: due nuovi obiettivi della serie L per...
Prodotti
OPPO Watch S: design ultrasottile e...
Prodotti
Samsung potenzia Samsung Care+ in Europa: ecco...
Prodotti
Canon festeggia i 30 anni di PowerShot con...
Prodotti
ASUS rilascia il nuovo Mini PC ExpertCenter PB64

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.