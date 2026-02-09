Canon: due nuovi obiettivi della serie L per una libertà creativa senza compromessi

Canon amplia la sua gamma di obiettivi professionali RF con due nuovi modelli ultragrandangolari che invitano fotografi e filmmaker a liberare la propria creatività e a catturare il mondo secondo nuove e dinamiche prospettive. Grazie alle loro ampie aperture, alle dimensioni compatte e all’eccezionale qualità ottica,RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STMeRF 14mm F1.4L VCMrappresentano un mondo a parte rispetto ai normali obiettivi grandangolari.

RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STMè un esclusivo obiettivo zoom RF ultragrandangolare per realizzare immagini e video straordinariamente originali. Abbinato a una fotocamera full-frame del sistema EOS R,RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STMoffre due look distintivi: un’immagine fisheye circolare ultragrandangolare a 190° a 7 mm e un’immagine fisheye diagonale a 180° a pieno formato a 14 mm. Sulle fotocamere APS-C, il grandangolo massimo può essere impostato a circa 8,7 mm per ottenere immagini fisheye diagonali a 180° a pieno formato2.

Erede del pionieristico EF 8-15mm f/4L Fisheye USM,RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STMvanta un design più ampio, luminoso e leggero, con una qualità d’immagine migliorata da bordo a bordo. Un innovativo sistema di filtri drop-in ne migliora la praticità, consentendo la regolazione in tempo reale dei filtri polarizzatori circolari e ND variabili opzionali, offrendo a fotografi e filmmaker un controllo preciso dell’illuminazione in qualsiasi situazione.

Progettato per i professionisti che desiderano distinguersi, l’obiettivoRF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STMcrea un look sorprendente in un’ampia gamma di generi fotografici: dagli sport d’azione all’astrofotografia, dai paesaggi ai ritratti espressivi. Con una messa a fuoco fino a 0,15 m, questo versatile obiettivo zoom consente di esasperare ulteriormente la distorsione creativa.

Pur offrendo ai fotografi la libertà di esplorare una prospettiva fisheye audace in modi nuovi e fantasiosi, la qualità dell’immagine rimane strettamente controllata grazie a un design ottico avanzato. Questo include due elementi asferici replica per sopprimere le aberrazioni sferiche, cinque elementi UD per ridurre le aberrazioni cromatiche e rivestimenti ASC per ridurre immagini fantasma e flare.

La messa a fuoco automatica STM di tipo lineare silenziosa, unita alla soppressione del focus breathing, rendeRF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STMun obiettivo ideale per video creativi e foto. I video fisheye circolari acquisiti con una fotocamera compatibile possono essere convertiti in file VR 2D a 180° tramite EOS VR Utility3, per una visione immersiva tramite visori VR. Grazie alla sua proiezione equidistante, l’obiettivo RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STMmantiene i dettagli dell’immagine uniformi dal centro alla periferia. Ciò garantisce un’elevata risoluzione in ogni punto, anche quando l’immagine viene allungata per la VR 2D, garantendo una visione sempre nitida e coinvolgente.





RF 14mm F1.4L VCMstabilisce invece un nuovo standard di eccellenza per il grandangolo. Ultragrandangolare, ultraluminoso e ultraleggero, l’ultimo nato nella gamma di obiettivi ibridi a focale fissa Canon è progettato per ispirare la fotografia e la produzione video su larga scala.

Con un angolo di campo diagonale di 114°,RF 14mm F1.4L VCMè la scelta ideale per catturare ampi paesaggi e spazi interni. L’apertura f/1.4, eccezionalmente luminosa, offre una maggiore flessibilità durante le riprese in condizioni di scarsa illuminazione o quando si utilizza una profondità di campo ridotta per isolare il soggetto.

Nonostante il design ultragrandangolare e l’apertura rapida,RF 14mm F1.4L VCMrimane leggero, il che lo rende un obiettivo estremamente pratico per la fotografia outdoor e di viaggio, o per l’uso su drone. Con un peso di circa 578 g, è progettato per scattare in movimento, mentre la robusta struttura della serie L lo rende pronto per gli incarichi più impegnativi.

Offrendo una qualità d’immagine straordinaria dal centro agli angoli, anche alla massima apertura a f/1.4,RF 14mm F1.4L VCMraggiunge un livello di prestazioni raro per un design così ampio e luminoso, grazie all’ampio utilizzo di elementi ottici e rivestimenti specializzati. Tre elementi asferici in vetro stampato (GMo) sopprimono il flare di coma sagittale per una resa perfetta dei punti luce (come le stelle), mentre le lenti alla fluorite, BR e UD riducono le aberrazioni cromatiche. L’uso dei sofisticati rivestimenti SWC e ASC di Canon riduce al minimo immagini fantasma e flare.

L’eccellente precisione da bordo a bordo a f/1.4 è uno dei motivi per cuiRF 14mm F1.4L VCMeccelle nell’astrofotografia. L’ampia apertura massima consente di utilizzare tempi di posa più rapidi per ridurre le scie stellari, mantenendo al contempo un’elevata qualità dell’immagine e livelli ISO gestibili. Grazie al suo angolo di campo ultragrandangolare, è anche un obiettivo ideale per la fotografia professionale di paesaggi e architettura o per le riprese di interni ristretti. Inoltre, il design ibrido dell’RF14mm F1.4L VCM– che include la funzionalità di tracciamento AF fluido e preciso, la soppressione del focus breathing, un diaframma circolare a 11 lamelle e una ghiera del diaframma dedicata6– lo rende un obiettivo eccezionale per i fotografi che necessitano anche di riprese video.