▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Swappie espande la gamma dei ricondizionati: arrivano gli AirPods

L’introduzione degli AirPods ricondizionati amplia l’offerta dell’azienda nel mondo dell’audio wireless di fascia alta, mantenendo qualità e standard elevati.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 10/03/2026

Swappie ha  ampliato il proprio portfolio introducendo gli AirPods ricondizionati, la terza categoria che va ad aggiungersi ad iPhone e iPad. Per celebrare il lancio, l’azienda ha creato un’esperienza ASMR immersiva pensata per mettere in risalto la precisione e la premiumness del suono e dimostrare concretamente l’affidabilità dei nuovi dispositivi.

Come per tutti i prodotti Swappie, anche gli AirPods vengono sottoposti a un processo di verifica rigoroso che unisce controlli tecnici approfonditi per garantire standard elevati in termini di prestazioni e igiene. L’obiettivo è garantire un’esperienza d’ascolto affidabile e di qualità, all’altezza delle aspettative dei consumatori più esigenti.

La qualità sonora è il punto di partenza: ogni paio di AirPods viene analizzato per assicurare che i driver interni offrano prestazioni acustiche paragonabili a quelle di un prodotto nuovo. I test includono la risposta in frequenza sull’intero spettro udibile (20 Hz – 20 kHz), la stabilità della connessione Bluetooth, la chiarezza del microfono e la piena funzionalità delle principali modalità d’ascolto, come la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC), la modalità Trasparenza e l’Audio Spaziale. Parallelamente, vengono eseguite verifiche dedicate alla pulizia del segnale, per accertare che non siano presenti distorsioni, clipping o squilibri tra i canali. Ogni controllo contribuisce a garantire un ascolto equilibrato e nitido, mantenendo gli standard elevati per cui Swappie è riconosciuta.

Per accompagnare l’arrivo della nuova categoria, Swappie ha pubblicato una playlist ASMR esclusiva su YouTubecreata per valorizzare sussurri, micro-dettagli e texture sonore che caratterizzano una vera esperienza di ascolto ad alta fedeltà. Prestazioni come il low noise floor, l’integrità dei driver e la piena funzionalità della Cancellazione Attiva del Rumore (ANC), sono alcuni degli elementi tecnici che consentono a queste sfumature acustiche di emergere nitidamente e senza distorsioni. Il risultato è molto più di un prodotto audio ricondizionato: è un’esperienza immersiva progettata per restituire ogni dettaglio con precisione.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Prodotti
MacBook Neo: tutta la magia del Mac a prezzo...
Digital Life
Floky porta la scienza nel padel per ridurre...
Digital Life
Droni in Italia: 150 mila unità registrate e...
Digital Life
Reti autonome: Ericsson e Nokia uniscono le...
Prodotti
Epson ha presentato DS-530III, lo scanner...
Digital Life
Rakuten TV sbarca con nuovi FAST channel su...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.