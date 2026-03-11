▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

PayPal: Vanina Acqualagna nominata Senior Director e GM per l'Italia

Oltre all'esperienza manageriale, Acqualagna punta sul capitale umano attraverso un metodo di guida basato su coaching, ascolto e apprendimento permanente.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 11/03/2026

PayPal ha comunicato la nomina di Vanina AcqualagnaSenior Director e General Manager di PayPal Italia. In questo ruolo, guiderà la strategia dell’azienda con l’obiettivo di accelerarne la crescita e rafforzarne il posizionamento come partner di fiducia per consumatori, merchant e istituzioni locali in un’economia sempre più digitale.

Entrata in PayPal nel 2015, Acqualagna ha ricoperto nel tempo diversi ruoli di leadership, guidando inizialmente lo sviluppo del segmento consumer e successivamente le partnership strategiche con le large enterprise. Con oltre 20 anni di esperienza nei settori marketingCRM e business development, porta con sé una conoscenza approfondita sia dell’esperienza di pagamento lato consumatore sia delle esigenze in continua evoluzione delle imprese italiane.

Il suo percorso professionale abbraccia diversi settori – tra cui pagamenti digitali, servizi finanziari, apparel & fashion e gaming – oltre a differenti contesti di business (B2C e B2B), canali online e offline, e mercati internazionali in Europa.

Nel suo nuovo incarico, Acqualagna contribuirà a consolidare ulteriormente il ruolo centrale di PayPal nel promuovere la digitalizzazione dell’economia italiana, forte del suo impegno attivo nelle iniziative di eGovernment e innovazione nel settore pubblico.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
Pagare Amazon sotto casa: l'opzione contanti si...
Digital Life
OpenAI annuncia GPT‑5.4 in Codex, ChatGPT e API
Prodotti
MacBook Neo: tutta la magia del Mac a prezzo...
Digital Life
Floky porta la scienza nel padel per ridurre...
Digital Life
Droni in Italia: 150 mila unità registrate e...
Digital Life
Reti autonome: Ericsson e Nokia uniscono le...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.