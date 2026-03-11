Google completa l'acquisizione di Wiz

Questa acquisizione rappresenta un investimento di Google Cloud volto a migliorare la sicurezza del cloud e a permettere alle organizzazioni di sviluppare in modo rapido e sicuro su qualsiasi piattaforma cloud o di intelligenza artificiale.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 12/03/2026
Google ha completato l'acquisizione di Wiz, una piattaforma specializzata nella sicurezza del cloud e dell'intelligenza artificiale. Wiz entrerà a far parte di Google Cloud e manterrà il proprio brand e l'impegno a proteggere i clienti in tutti gli ambienti cloud.
Con questa acquisizione, Google Cloud e Wiz offriranno una piattaforma di cybersecurity basata sull'AI, rendendo più semplice e veloce per organizzazioni di ogni tipo e dimensione proteggersi in modo end-to-end su tutti i principali ambienti cloud e ibridi.
