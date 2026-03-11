Google completa l'acquisizione di Wiz

Google ha completato l'acquisizione di Wiz, una piattaforma specializzata nella sicurezza del cloud e dell'intelligenza artificiale. Wiz entrerà a far parte di Google Cloud e manterrà il proprio brand e l'impegno a proteggere i clienti in tutti gli ambienti cloud.

Con questa acquisizione, Google Cloud e Wiz offriranno una piattaforma di cybersecurity basata sull'AI, rendendo più semplice e veloce per organizzazioni di ogni tipo e dimensione proteggersi in modo end-to-end su tutti i principali ambienti cloud e ibridi.