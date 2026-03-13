▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Thales lancia SkyDefender: la cupola di difesa aerea e missilistica con Intelligenza Artificiale

SkyDefender è un sistema integrato di difesa aerea e missilistica multilivello e multidominio progettata per garantire una protezione completa contro minacce provenienti da cielo, terra, mare e spazio.

13/03/2026

Poiché le minacce aeree e missilistiche si stanno evolvendo più rapidamente che mai, dai droni ai missili ipersonici, gli attacchi diventano sempre più complessi e difficili da prevedere. In questo scenario Thales ha presentato SkyDefender un sistema che offre protezione completa contro ogni tipo di minaccia aerea, da pochi chilometri a diverse migliaia di chilometri:

  • A corto raggio: per la protezione di forze, assets vitali e siti sensibili: ForceShield crea una vera bolla di protezione contro minacce a corto raggio, come i droni.
  • A medio raggio: per la protezione a livello di teatro operativo: SAMP-T NG di eurosam1 con una capacità fino a 150 km di gittata, incluso il potente radar Ground Fire di Thales che offre una portata di 350 km di gittata e una copertura di 360°/90° per la difesa a medio raggio.

·       A lungo raggio: per la protezione contro minacce a lungo raggio con capacità di allerta precoce: si tratta di una capacità unica che consente alle forze armate un tracciamento avanzato in grado di individuare bersagli difficili da rilevare come micaccia e i missili balistici, rafforzando la Space Domain Awareness. I radar Thales SMART-L MM e UHF possono rilevare potenziali minacce fino a 5.000 km, sono fattori chiave di differenziazione. Thales Alenia Space contribuisce con una soluzione di allerta precoce in orbita geostazionaria grazie a satelliti dotati di sensori a infrarossi in grado di rilevare un lancio missilistico e determinare con precisione la posizione, anche prima che entri nel raggio dei radar terrestri. Integrato con i radar UHF a lungo raggio basati a terra, offre una capacità unica di sorveglianza permanente, rilevamento anticipato e un monitoraggio delle traiettorie delle minacce a lungo raggio.

Tutti gli elementi sono gestiti tramite il sistema di comando e controllo (C2) SkyView di Thales, con SkyView Alliance che garantisce un'interoperabilità senza soluzione di continuità con le piattaforme multidominio NATO e alleate. 

Costruito su un'architettura aperta e modulare, SkyDefender si integra facilmente con le difese esistenti e può essere ulteriormente sviluppato man mano che le minacce si evolvono. Lo sviluppo e la distribuzione del sistema sono aperti a partnership con altri attori industriali. 

SkyDefender è completamente compatibile con una vasta gamma di sensori e sistemi d'arma, inclusi quelli di diversi produttori e piattaforme legacy esistenti.



