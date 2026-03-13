Apple festeggerà 50 anni di 'thinking different'

Apple ha annunciato che celebrerà il suo 50° anniversario, festeggiando cinque decenni di 'thinking different' e le innovazioni che hanno contribuito a plasmare il modo in cui le persone comunicano, creano, imparano e vivono il mondo.

Dalla sua fondazione, il 1° aprile 1976, Apple è stata guidata dalla convinzione che il progresso nasca da chi sfida le convenzioni e immagina ciò che potrebbe essere. Questa voglia di pensare in modo diverso ha portato alla creazione di prodotti e servizi che hanno trasformato interi settori industriali e arricchito la vita delle persone in tutto il mondo. Da prodotti rivoluzionari come Apple II e Macintosh, ad iPod, iPhone, iPad, Apple Watch, Mac e Apple Vision Pro, fino ai servizi usati quotidianamente dagli utenti, come App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud e Apple TV, Apple ha sempre unito potenti tecnologie a un design intuitivo.

Per questa occasione, il CEO Tim Cook ha pubblicato una lettera suapple.comin cui riflette sulla storia e sui valori dell’azienda, e rende omaggio alle persone che hanno plasmato Apple negli ultimi 50 anni.

Nelle prossime settimane, Apple e la sua comunità globale festeggeranno il 50° anniversario dell’azienda rendendo omaggio alla creatività, all’innovazione e all’impatto che le persone in tutto il mondo hanno reso possibili con la tecnologia Apple.

“Pensare in modo diverso è sempre stato al centro della filosofia di Apple” ha detto Tim Cook, CEO di Apple. “È ciò che ci ha spinto a creare prodotti che danno modo alle persone di esprimersi, di comunicare e di creare qualcosa di meraviglioso. Nel festeggiare i nostri 50 anni, ringraziamo profondamente tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio e che continuano a essere una fonte di ispirazione per il futuro.”