▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

vivo X300 Ultra: debutta lo zoom estremo da 400 mm firmato ZEISS

X300 Ultra è frutto del costante impegno di vivo nell'ambito delle tecnologie di imaging, che spaziano dall'ingegneria ottica alla fotografia computazionale, fino all'ottimizzazione a livello di sistema. 

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 05/03/2026

Prodotti

vivo ha presentato il suo prossimo modello di punta nel settore dell'imaging,l'X300 Ultra, mostrandone ufficialmente il design insieme all’estensore teleobiettivo vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra da 400 mm che costituisce una componente fondamentale del kit fotografico professionale a corredo.

Per la prima volta, vivo ha confermato l'intenzione di lanciare questo modello della serie X, il più avanzato della gamma, a breve disponibile sul mercato globale, rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento sia nel settore dell'imaging professionale sia nel mercato degli smartphone ultra-premium.

Presentato in anteprima mondiale come unico dispositivo da 400 mm del settore,l’estensore teleobiettivo vivo ZEISS Gen2 Ultra, esposto in fiera, supera i limiti dell'imaging mobile con prestazioni ottiche di livello professionale. In uno scenario in cui l’evoluzione della fotografia mobile punta sempre più verso prestazioni di alto livello, un teleobiettivo di qualità superiore non si definisce più solo in base alla sua lunghezza focale, ma anche in relazione a innovazioni sistemiche in termini di ingrandimento, prestazioni ottiche, stabilizzazione e design strutturale.

Seguendo questo approccio, X300 Ultra è dotato, infatti, di un estensore teleobiettivo equivalente a 400 mm, leader nel settore, che garantisce un eccellente equilibrio tra potenti capacità di zoom e struttura del corpo macchina. Progettato in collaborazione conZEISS,l'obiettivo è stato realizzato per soddisfare gli standard di imaging APO e supporta un'uscita ottica completa da 200 MP, offrendo una qualità dell'immagine cristallina anche con un ritaglio digitale di 1600 mm.

Inoltre, grazie allatecnologia OIS all'avanguardia di livello gimbale alla tecnologia di messa a fuoco con tracciamento del movimento, il teleobiettivo offre un'esperienza eccezionalmente stabile e precisa. Questa soluzione di punta offre un nuovo slancio ai creator professionisti, stabilendo un nuovo standard per gli scatti a lunghissima distanza e i video con teleobiettivo mobile. 

Oltre al teleobiettivo, vivo ha introdotto unnuovo camera cage, unagabbia per fotocamera di livello professionaleprogettata per migliorare le capacità di ripresa video di X300 Ultra. La gabbia espandibile è dotata di una serie di attacchi a slitta e porte a sgancio rapido per un'integrazione perfetta degli accessori, abbinati a una doppia impugnatura per garantire una stabilità eccezionale durante le riprese a mano libera più impegnative.

Per garantire un controllo creativo estremamente preciso, la gabbia incorpora anche pulsanti fisici dedicati per la regolazione tattile dell'otturatore e dello zoom, mentre una ventola di raffreddamento integrata a più livelli mantiene le prestazioni al massimo durante le registrazioni ad alta intensità. Inoltre, il telaio di espansione dell'obiettivo esterno offre piena compatibilità con l'estensore teleobiettivo di X300 Ultra, rendendo così completo il kit di strumenti per i professionisti.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Prodotti
HONOR MagicPad4 sfida i limiti: processore a...
Prodotti
Debuttano i MacBook Pro con chip M5 Pro e M5...
Prodotti
Apple svela Studio Display e Studio Display...
Prodotti
Apple lancia il nuovo MacBook Air M5: raddoppia...
Prodotti
Arriva iPhone 17e: potenza e accessibilità...
Prodotti
Apple rivoluziona la gamma iPad Air con il chip...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.