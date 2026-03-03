vivo X300 Ultra: debutta lo zoom estremo da 400 mm firmato ZEISS

vivo ha presentato il suo prossimo modello di punta nel settore dell'imaging,l'X300 Ultra, mostrandone ufficialmente il design insieme all’estensore teleobiettivo vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra da 400 mm che costituisce una componente fondamentale del kit fotografico professionale a corredo.

Per la prima volta, vivo ha confermato l'intenzione di lanciare questo modello della serie X, il più avanzato della gamma, a breve disponibile sul mercato globale, rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento sia nel settore dell'imaging professionale sia nel mercato degli smartphone ultra-premium.

Presentato in anteprima mondiale come unico dispositivo da 400 mm del settore,l’estensore teleobiettivo vivo ZEISS Gen2 Ultra, esposto in fiera, supera i limiti dell'imaging mobile con prestazioni ottiche di livello professionale. In uno scenario in cui l’evoluzione della fotografia mobile punta sempre più verso prestazioni di alto livello, un teleobiettivo di qualità superiore non si definisce più solo in base alla sua lunghezza focale, ma anche in relazione a innovazioni sistemiche in termini di ingrandimento, prestazioni ottiche, stabilizzazione e design strutturale.

Seguendo questo approccio, X300 Ultra è dotato, infatti, di un estensore teleobiettivo equivalente a 400 mm, leader nel settore, che garantisce un eccellente equilibrio tra potenti capacità di zoom e struttura del corpo macchina. Progettato in collaborazione conZEISS,l'obiettivo è stato realizzato per soddisfare gli standard di imaging APO e supporta un'uscita ottica completa da 200 MP, offrendo una qualità dell'immagine cristallina anche con un ritaglio digitale di 1600 mm.

Inoltre, grazie allatecnologia OIS all'avanguardia di livello gimbale alla tecnologia di messa a fuoco con tracciamento del movimento, il teleobiettivo offre un'esperienza eccezionalmente stabile e precisa. Questa soluzione di punta offre un nuovo slancio ai creator professionisti, stabilendo un nuovo standard per gli scatti a lunghissima distanza e i video con teleobiettivo mobile.

Oltre al teleobiettivo, vivo ha introdotto unnuovo camera cage, unagabbia per fotocamera di livello professionaleprogettata per migliorare le capacità di ripresa video di X300 Ultra. La gabbia espandibile è dotata di una serie di attacchi a slitta e porte a sgancio rapido per un'integrazione perfetta degli accessori, abbinati a una doppia impugnatura per garantire una stabilità eccezionale durante le riprese a mano libera più impegnative.

Per garantire un controllo creativo estremamente preciso, la gabbia incorpora anche pulsanti fisici dedicati per la regolazione tattile dell'otturatore e dello zoom, mentre una ventola di raffreddamento integrata a più livelli mantiene le prestazioni al massimo durante le registrazioni ad alta intensità. Inoltre, il telaio di espansione dell'obiettivo esterno offre piena compatibilità con l'estensore teleobiettivo di X300 Ultra, rendendo così completo il kit di strumenti per i professionisti.