Google Vids si evolve: l'AI generativa trasforma la creazione video aziendale

Google Cloud ha annunciato un massiccio aggiornamento per Vids, la sua applicazione di video editing basata sull'intelligenza artificiale, rendendo la creazione di contenuti professionali accessibile a chiunque. La novità più rilevante riguarda i Directable Avatar, che permettono agli utenti di inserire figure digitali in scene specifiche e guidarle nell'interazione con oggetti reali, come prodotti o attrezzature, attraverso semplici prompt testuali. Questa tecnologia garantisce una coerenza visiva e vocale impeccabile in ogni frame, eliminando la necessità di riprese multiple o complessi montaggi manuali.

L'espansione creativa prosegue con i Custom Avatar, che offrono la possibilità di generare personaggi virtuali da zero, modificandone outfit, aspetto e sfondi per adattarli al tono del brand. Parallelamente, l'integrazione di Veo 3.1 all'interno di Vids apre le porte della generazione video dinamica anche agli account personali: partendo da un testo o da un'immagine, il modello è in grado di dare vita a clip di 8 secondi, ideali per arricchire presentazioni e messaggi aziendali. Queste innovazioni si affiancano alla recente introduzione di Lyria 3, che permette di generare colonne sonore personalizzate direttamente in piattaforma, supportando sia brevi clip musicali che tracce complete.

Oltre alla potenza generativa, Google ha puntato sulla semplificazione del flusso di lavoro. Grazie alla nuova estensione per Chrome, il Google Vids Screen Recorder, è ora possibile catturare lo schermo e l'audio direttamente dal browser, mentre la funzione di esportazione diretta su YouTube elimina i passaggi intermedi di download e caricamento manuale dei file. Infine, per favorire una comunicazione globale e inclusiva, sono stati introdotti avatar in stile cartoon (2D e 3D) e il supporto per i voiceover in sette nuove lingue, tra cui l'italiano, rendendo l'esperienza di visione più coinvolgente e accessibile a un pubblico internazionale.