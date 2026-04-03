"Spioni" per caso: oltre la metà degli italiani ammette di aver sbirciato lo schermo dello smartphone di uno sconosciuto

L'uso dello smartphone negli spazi pubblici ha trasformato i nostri display in contenuti accessibili a sguardi indiscreti. Secondo una recente indagine condotta da Samsung su un campione europeo, oltre la metà degli italiani ammette di aver guardato lo schermo di uno sconosciuto, principalmente sui mezzi pubblici o mentre si trova in coda. Sebbene per molti si tratti di un gesto accidentale, il 24% degli intervistati confessa di farlo per pura curiosità, intercettando informazioni che spaziano dalle gallerie fotografiche (40%) ai messaggi privati (30%), fino a dettagli critici come il saldo bancario o i profili sulle app di dating.

Questa intrusione visiva, definita come "pubblico accidentale", sta cambiando radicalmente le abitudini digitali dei consumatori. Quasi la metà dei cittadini ha avvertito, almeno una volta, la sensazione di essere osservato, reagendo con cautela: il 40% smette di usare il telefono se percepisce sguardi curiosi, mentre oltre la metà evita categoricamente di effettuare operazioni bancarie o inserire codici PIN in contesti affollati. Esiste dunque un forte divario tra la percezione della privacy - ritenuta elevata dal 59% degli utenti - e la realtà dei fatti, che vede i dati personali costantemente esposti negli ambienti comuni come bar e ristoranti.

Per rispondere a questa crescente esigenza di riservatezza, il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra introduce il Privacy Display, una soluzione hardware innovativa che limita la visione laterale. Grazie a questa tecnologia, i contenuti restano nitidi per chi guarda il telefono frontalmente, ma appaiono oscurati a chiunque tenti di sbirciare da un'angolazione diversa. Questo strumento, supportato da sette anni di aggiornamenti di sicurezza, punta a restituire agli utenti la libertà di gestire le proprie attività digitali in totale serenità, trasformando la protezione dei dati da una semplice impostazione software a una vera e propria barriera fisica contro i curiosi.