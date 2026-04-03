Gemma 4: Google presenta i nuovi modelli open per l'era degli agenti AI

Google DeepMind ha annunciato il lancio di Gemma 4, la generazione più evoluta di modelli aperti progettata per ridefinire gli standard dell'intelligenza artificiale accessibile. Costruita sulla stessa tecnologia d'avanguardia di Gemini 3, questa nuova famiglia si distingue per un'incredibile densità di intelligenza per parametro, superando nelle prestazioni modelli fino a venti volte più grandi. Rilasciata con licenza Apache 2.0, Gemma 4 garantisce agli sviluppatori la massima sovranità digitale e flessibilità commerciale, permettendo di far girare capacità di calcolo di frontiera direttamente sul proprio hardware, dai dispositivi mobile alle workstation professionali.

La gamma si articola in quattro dimensioni versatili per coprire ogni esigenza operativa. I modelli 31B Dense e 26B Mixture of Experts (MoE) sono ottimizzati per compiti di ragionamento avanzato e flussi di lavoro agentici, posizionandosi ai vertici delle classifiche globali (come la Arena AI leaderboard). In particolare, la versione MoE attiva solo 3,8 miliardi di parametri durante l'interferenza, garantendo una velocità di generazione eccezionale con consumi ridotti. Sul fronte opposto, i modelli Effective 2B (E2B) e Effective 4B (E4B) sono stati ingegnerizzati per i dispositivi edge e IoT, offrendo capacità multimodali native e un'elaborazione a bassa latenza che preserva la durata della batteria su smartphone e laptop.

Le potenzialità di Gemma 4 vanno ben oltre la semplice chat testuale. I modelli supportano nativamente funzioni di pianificazione complessa, generazione di codice di alta qualità e l'elaborazione di video, immagini e audio. Grazie a una finestra di contesto che raggiunge i 256K token e all'addestramento su oltre 140 lingue, gli sviluppatori possono ora creare assistenti digitali e agenti autonomi capaci di analizzare interi repository di codice o lunghi documenti in un unico prompt. Questa combinazione di potenza e accessibilità trasforma ogni workstation in un laboratorio di ricerca avanzata, democratizzando l'accesso a strumenti che prima erano esclusivo appannaggio dei grandi data center.