WhatsApp in auto: in arrivo l'app nativa per CarPlay per gestire messaggi e chiamate in sicurezza

WhatsApp sta testando una significativa evoluzione per l'esperienza di guida degli utenti iPhone: l'introduzione di un'applicazione nativa per Apple CarPlay. Secondo le ultime indiscrezioni di WABetaInfo, la funzione è attualmente in fase di roll-out per selezionati beta tester su iOS, segnando il passaggio da un sistema basato esclusivamente sui comandi vocali di Siri a un'interfaccia visiva strutturata e interattiva.

L'obiettivo principale del nuovo aggiornamento è bilanciare connettività e sicurezza. Sebbene gli automobilisti non possano scorrere l'intero storico delle conversazioni o leggere testi lunghi (per evitare distrazioni), avranno a disposizione una lista delle chat recenti degli ultimi 20-25 giorni. I messaggi non letti saranno chiaramente contrassegnati da un pallino blu, rendendo immediata l'identificazione delle comunicazioni prioritarie. Sarà possibile avviare una nuova conversazione o rispondere a un contatto esistente con un semplice tocco, mantenendo però uno stile minimalista e focalizzato sull'essenziale.

Oltre alla messaggistica, l'app nativa introduce importanti migliorie per le telefonate:

Cronologia chiamate: Una scheda dedicata per visualizzare chiamate in entrata, in uscita e perse con relativi orari.

Sezione Preferiti: Accesso rapido ai contatti più frequenti per chiamare o scrivere senza dover cercare in rubrica.

Design Adattivo: Supporto completo alla modalità chiara e scura di iOS per garantire la massima visibilità in ogni condizione di luce.

Attualmente la funzione è riservata a chi utilizza la piattaforma TestFlight di Apple per il beta testing. Una volta risolti eventuali bug e rifinita l'interfaccia, il rilascio globale offrirà a milioni di conducenti un modo più intuitivo e sicuro per restare in contatto con i propri cari e colleghi mentre sono al volante.