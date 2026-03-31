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WhatsApp in auto: in arrivo l'app nativa per CarPlay per gestire messaggi e chiamate in sicurezza

Una nuova interfaccia dedicata permetterà agli utenti iPhone di visualizzare le chat recenti e la cronologia chiamate direttamente dal display dell'auto.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 03/04/2026

Digital Life

WhatsApp sta testando una significativa evoluzione per l'esperienza di guida degli utenti iPhone: l'introduzione di un'applicazione nativa per Apple CarPlay. Secondo le ultime indiscrezioni di WABetaInfo, la funzione è attualmente in fase di roll-out per selezionati beta tester su iOS, segnando il passaggio da un sistema basato esclusivamente sui comandi vocali di Siri a un'interfaccia visiva strutturata e interattiva.

L'obiettivo principale del nuovo aggiornamento è bilanciare connettività e sicurezza. Sebbene gli automobilisti non possano scorrere l'intero storico delle conversazioni o leggere testi lunghi (per evitare distrazioni), avranno a disposizione una lista delle chat recenti degli ultimi 20-25 giorni. I messaggi non letti saranno chiaramente contrassegnati da un pallino blu, rendendo immediata l'identificazione delle comunicazioni prioritarie. Sarà possibile avviare una nuova conversazione o rispondere a un contatto esistente con un semplice tocco, mantenendo però uno stile minimalista e focalizzato sull'essenziale.

Oltre alla messaggistica, l'app nativa introduce importanti migliorie per le telefonate:

  • Cronologia chiamate: Una scheda dedicata per visualizzare chiamate in entrata, in uscita e perse con relativi orari.

  • Sezione Preferiti: Accesso rapido ai contatti più frequenti per chiamare o scrivere senza dover cercare in rubrica.

  • Design Adattivo: Supporto completo alla modalità chiara e scura di iOS per garantire la massima visibilità in ogni condizione di luce.

Attualmente la funzione è riservata a chi utilizza la piattaforma TestFlight di Apple per il beta testing. Una volta risolti eventuali bug e rifinita l'interfaccia, il rilascio globale offrirà a milioni di conducenti un modo più intuitivo e sicuro per restare in contatto con i propri cari e colleghi mentre sono al volante.



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