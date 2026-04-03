Yahoo Mail: arriva Planner, l'hub per la produttività basato sull'IA

Yahoo Mail compie un passo decisivo verso il futuro diventando un vero e proprio assistente digitale grazie al lancio di Planner. Questa nuova funzionalità, potenziata dall'intelligenza artificiale, trasforma la casella di posta in un centro di comando che unifica email, calendario e gestione dei compiti. Invece di limitarsi a conservare passivamente i messaggi, Planner utilizza la piattaforma Yahoo Scout Intelligence per estrarre automaticamente scadenze, appuntamenti e commissioni sepolte nelle conversazioni, inserendole in una lista di cose da fare pronta all'azione.

Per il lancio globale, Yahoo ha scelto una testimonial d'eccezione: la superstar Cardi B. Nella campagna "Cardi B Busy", l'artista introduce il concetto di FOMSI (Fear of Missing Something Important), ovvero l'ansia digitale di perdere informazioni vitali nel caos delle notifiche. Lo spot mostra come Cardi B utilizzi Planner per liberarsi dal carico mentale della gestione quotidiana, riuscendo così a trovare il tempo per le cose che contano davvero. Secondo Kyle Miller, General Manager di Yahoo Mail, questo rappresenta il passaggio da un'esperienza di ricerca a una proattiva e agentica, dove l'intelligenza artificiale non si limita a mostrare i dati, ma aiuta attivamente a coordinare la giornata.

Oltre alle funzioni per l'utente finale, Yahoo introduce anche una novità per gli inserzionisti con gli Sponsored Events. Questa esperienza pubblicitaria nativa permette ai brand di inserire promemoria utili direttamente nel flusso di lavoro degli utenti; il primo partner a sperimentare il servizio è H&R Block, che invierà avvisi tempestivi per le scadenze fiscali. Attualmente in fase di rilascio per gli utenti negli Stati Uniti, Planner getta le basi per una nuova generazione di strumenti che puntano a semplificare la "vita amministrativa" di milioni di persone, integrando perfettamente le verticalità di News, Finance e Sports di Yahoo.