Toughbook 40 mk3: Panasonic lancia il laptop rugged potenziato dall'IA

Panasonic alza l'asticella del computing estremo con il debutto del nuovo TOUGHBOOK 40 mk3, il laptop modulare più robusto mai prodotto dal brand. La vera novità di questa terza generazione è l'integrazione della tecnologia Intel® AI Boost (NPU), progettata per gestire flussi di lavoro complessi e analisi di dati mission-critical direttamente sul campo, senza dipendere costantemente dal cloud. Equipaggiato con processori Intel Core Ultra (5 o 7), il dispositivo garantisce una potenza di calcolo fluida anche sotto stress, ideale per le squadre operative che operano in ambienti ostili.

Il comparto grafico segna un netto passo avanti grazie alla scheda opzionale AMD Radeon W7500M da 8GB. Questa potenza aggiuntiva è pensata per settori specifici: Utility, per la consultazione di mappature 3D dettagliate, simulazioni di rete e software CAD direttamente in loco; Difesa, per una rappresentazione topografica rapida e accurata, fondamentale per migliorare la consapevolezza situazionale degli operatori in prima linea.

Nonostante l'incremento delle prestazioni, l'autonomia rimane un punto di forza: il 40 mk3 offre fino a 24 ore di operatività grazie al sistema a doppia batteria hot-swap (sostituibile a caldo). Sul fronte della connettività, il dispositivo è tra i primi della categoria a supportare il Wi-Fi 7, oltre a offrire moduli 5G opzionali con supporto eSIM per garantire comunicazioni sicure sia su reti pubbliche che private.

Fedele alla filosofia "modular-first", Panasonic ha mantenuto lo stesso fattore di forma del predecessore, garantendo la compatibilità con gli accessori già in dotazione alle aziende e proteggendo gli investimenti passati. Il TOUGHBOOK 40 mk3 non teme le condizioni estreme: vanta certificazioni MIL-STD-810H e IP66, assicurando protezione totale contro cadute, acqua e polvere, confermandosi uno strumento indispensabile dove l'elettronica tradizionale fallirebbe.