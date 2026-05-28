LG lancia il nuovo E-Paper Display: l'innovazione sostenibile nel digital signage

LG Electronics ha ufficialmente ampliato la propria gamma di display professionali con il lancio di LG E-Paper Display, una soluzione di digital signage all'avanguardia progettata per offrire un’esperienza visiva che richiama la carta stampata. Il dispositivo, insignito del Red Dot Award 2026 per il design di prodotto, si distingue per un approccio orientato alla massima sostenibilità e a una versatilità d'uso ideale per i settori retail, hospitality e corporate. Grazie alla tecnologia e-ink, che muove particelle di colore caricate elettricamente, il display garantisce una leggibilità eccellente in ogni condizione di luce, mantenendo i contenuti nitidi e confortevoli per l'occhio umano.

Il cuore tecnologico del nuovo dispositivo risiede nella sua efficienza energetica senza precedenti: l'energia viene infatti consumata esclusivamente durante la fase di aggiornamento delle immagini, consentendo un risparmio drastico rispetto ai monitor tradizionali. Il pannello da 32 pollici con risoluzione QHD (2.560 x 1.440) offre angoli di visione ampi fino a 180 gradi, garantendo una chiarezza perfetta da ogni angolazione. A supportare questa tecnologia, l’autonomia è garantita da una batteria da 72 Wh ricaricabile in sole tre ore, con l'opzione aggiuntiva di alimentazione wireless tramite una batteria magnetica rimovibile che ne esalta ulteriormente la flessibilità operativa.

Il design di LG E-Paper Display è pensato per integrarsi con eleganza in qualsiasi architettura: con un profilo che si riduce a soli 8,6 mm nel punto più sottile e un peso di appena 3,1 kg, il display è estremamente semplice da posizionare. La cornice in tonalità beige da 13,3 mm conferisce un aspetto raffinato, mentre la versatilità di installazione - che permette l'uso di attacchi VESA o sistemi a sospensione - rende il dispositivo adattabile a ogni necessità progettuale. Questa soluzione si propone come l'alternativa green ideale alla segnaletica stampata, permettendo di aggiornare dinamicamente promozioni e menù in tempo reale.

La gestione dei contenuti è resa fluida e immediata grazie all'integrazione di webOS, ottimizzato per la segnaletica professionale, e alla connettività Wi-Fi. Attraverso la piattaforma web Control Manager, gli utenti possono monitorare lo stato dei dispositivi e aggiornare i software da remoto, senza la necessità di installare applicazioni specifiche. Per le installazioni su larga scala, la compatibilità con LG SuperSign CMS assicura una distribuzione coordinata e programmata dei contenuti, trasformando il display in uno strumento di comunicazione centralizzato e altamente efficiente.

L'arrivo sul mercato italiano di questa rivoluzionaria soluzione B2B è previsto per il prossimo settembre, confermando l'impegno di LG nell'offrire strumenti tecnologicamente avanzati, ultraleggeri e progettati per ridurre l'impatto ambientale nelle moderne infrastrutture aziendali.