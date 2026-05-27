EZVIZ presenta EP8 Ultra: il videocampanello smart che rivoluziona la sicurezza dell'ingresso

EZVIZ ha annunciato il lancio di EP8 Ultra, un videocampanello intelligente di ultima generazione progettato per trasformare l'ingresso di casa in un'area monitorata, interattiva e priva di punti ciechi. Il dispositivo si distingue per l'adozione di un sistema a doppia fotocamera: l'ottica superiore da 6 MP è dedicata al riconoscimento e al monitoraggio dei visitatori a figura intera, mentre la seconda lente inferiore da 2 MP sorveglia specificamente l'area a terra. Questa configurazione combinata permette di tenere sempre sotto controllo i pacchi consegnati dai corrieri, eliminando le zone d'ombra tipiche dei sistemi di sicurezza tradizionali.

L'integrazione dell'Intelligenza Artificiale a bordo del dispositivo consente di riconoscere in modo accurato persone, volti familiari e pacchi. Gli utenti ricevono notifiche in tempo reale non appena una consegna viene depositata davanti alla porta o qualora un pacco venga rimosso senza autorizzazione. Per garantire la massima precisione nell'analisi degli eventi, la funzione Pre-Rolling 24/7 registra continuativamente i momenti immediatamente precedenti al rilevamento di un movimento. Anche la qualità d'immagine notturna è ottimizzata: i sensori con tecnologia WDR e correzione della distorsione sono supportati da un'illuminazione integrata (visibile nel fascio di luce superiore e inferiore del dispositivo) che assicura una visione nitida a colori anche in totale oscurità.

La vera novità introdotta da EP8 Ultra risiede nell'interazione sociale. Il videocampanello è dotato di uno schermo interattivo con IA in grado di mostrare personaggi digitali dinamici per gestire i saluti e le risposte automatiche. Questa tecnologia umanizza il contatto a distanza con corrieri e ospiti, affiancandosi alle classiche funzioni di comunicazione bidirezionale da remoto. Sotto il profilo tecnico, l'apparecchio garantisce un funzionamento prolungato grazie a due batterie al litio rimovibili da 9.600 mAh con sistema di riserva integrato, supporta lo standard Wi-Fi 6 per connessioni stabili e include una memoria interna eMMC da 32 GB per archiviare mesi di registrazioni senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti cloud obbligatori.

EZVIZ EP8 Ultra è già compatibile con gli ecosistemi Amazon Alexa e Google Assistant ed è disponibile sul sito ufficiale del produttore al prezzo di lancio di 139,99€.