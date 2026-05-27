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EZVIZ presenta EP8 Ultra: il videocampanello smart che rivoluziona la sicurezza dell'ingresso

Doppia telecamera da 6 MP e 2 MP, intelligenza artificiale per il rilevamento dei pacchi e uno schermo interattivo per accogliere gli ospiti con personaggi digitali.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 04/06/2026

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EZVIZ ha annunciato il lancio di EP8 Ultra, un videocampanello intelligente di ultima generazione progettato per trasformare l'ingresso di casa in un'area monitorata, interattiva e priva di punti ciechi. Il dispositivo si distingue per l'adozione di un sistema a doppia fotocamera: l'ottica superiore da 6 MP è dedicata al riconoscimento e al monitoraggio dei visitatori a figura intera, mentre la seconda lente inferiore da 2 MP sorveglia specificamente l'area a terra. Questa configurazione combinata permette di tenere sempre sotto controllo i pacchi consegnati dai corrieri, eliminando le zone d'ombra tipiche dei sistemi di sicurezza tradizionali.

L'integrazione dell'Intelligenza Artificiale a bordo del dispositivo consente di riconoscere in modo accurato persone, volti familiari e pacchi. Gli utenti ricevono notifiche in tempo reale non appena una consegna viene depositata davanti alla porta o qualora un pacco venga rimosso senza autorizzazione. Per garantire la massima precisione nell'analisi degli eventi, la funzione Pre-Rolling 24/7 registra continuativamente i momenti immediatamente precedenti al rilevamento di un movimento. Anche la qualità d'immagine notturna è ottimizzata: i sensori con tecnologia WDR e correzione della distorsione sono supportati da un'illuminazione integrata (visibile nel fascio di luce superiore e inferiore del dispositivo) che assicura una visione nitida a colori anche in totale oscurità.

La vera novità introdotta da EP8 Ultra risiede nell'interazione sociale. Il videocampanello è dotato di uno schermo interattivo con IA in grado di mostrare personaggi digitali dinamici per gestire i saluti e le risposte automatiche. Questa tecnologia umanizza il contatto a distanza con corrieri e ospiti, affiancandosi alle classiche funzioni di comunicazione bidirezionale da remoto. Sotto il profilo tecnico, l'apparecchio garantisce un funzionamento prolungato grazie a due batterie al litio rimovibili da 9.600 mAh con sistema di riserva integrato, supporta lo standard Wi-Fi 6 per connessioni stabili e include una memoria interna eMMC da 32 GB per archiviare mesi di registrazioni senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti cloud obbligatori.

EZVIZ EP8 Ultra è già compatibile con gli ecosistemi Amazon Alexa e Google Assistant ed è disponibile sul sito ufficiale del produttore al prezzo di lancio di 139,99€.



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