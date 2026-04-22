SanDisk rivoluziona lo storage professionale: arrivano le schede da 2TB e 4TB

Nel panorama cinematografico e fotografico attuale, dominato da risoluzioni 6K, 8K e video ad alto bitrate, la velocità e la capacità di archiviazione sono diventate variabili critiche. Per rispondere a queste esigenze, SanDisk ha presentato una nuova gamma di soluzioni di memoria professionali che ridefiniscono gli standard di performance. La punta di diamante è la SANDISK Extreme PRO CFexpress 4.0 Type B, una scheda capace di raggiungere l'incredibile velocità di 3700 MB/s in lettura, permettendo ai professionisti di gestire acquisizioni video fino a una risoluzione di 12K. Con tagli di memoria che arrivano a 4TB, questo supporto garantisce sessioni di registrazione estremamente lunghe, riducendo al minimo la necessità di cambiare supporto durante le produzioni più impegnative.

Parallelamente, SanDisk ha aggiornato la sua celebre linea di schede SDXC, introducendo capacità record e velocità ottimizzate. La serie Extreme PRO SDXC UHS-II V90 è ora disponibile con una capacità fino a 2TB, in grado di ospitare oltre 1.118 minuti di video 8K a 30 fps su un unico supporto. Con prestazioni di scrittura che toccano i 305 MB/s, si conferma lo strumento ideale per la fotografia a raffica ad alta velocità e le produzioni video di fascia alta. Questa versione è già disponibile sul mercato, offrendo immediatamente ai creatori di contenuti lo spazio necessario per i file più pesanti.

Per i professionisti ibridi e i prosumer che lavorano prevalentemente in 6K, la nuova versione della Extreme PRO SDXC UHS-II V60 offre un equilibrio perfetto tra prestazioni e longevità. Anch'essa disponibile nel taglio da 2TB, la linea V60 raggiunge i 300 MB/s in lettura, facilitando il trasferimento rapido dei dati e scatti ad alta risoluzione senza colli di bottiglia. Entrambe le novità, la CFexpress 4.0 e la SDXC V60 da 2TB, arriveranno sugli scaffali a partire dal prossimo giugno, consolidando l'impegno del brand nel supportare l'evoluzione tecnologica dei sensori moderni.