Meta: arrivano nuovi strumenti per aiutare i genitori a monitorare l'uso dell'IA dei figli

In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta diventando un compagno di studi e di svago per i più giovani, Meta ha annunciato il lancio di nuove funzionalità di supervisione progettate per dare ai genitori maggiore visibilità e controllo. A partire dal 23 aprile 2026, i genitori che utilizzano gli strumenti di supervisione su Facebook, Instagram e Messenger potranno accedere a una nuova scheda "Approfondimenti" (Insights). Qui sarà possibile consultare i temi principali che i figli hanno affrontato nelle conversazioni con Meta AI negli ultimi sette giorni.

Le categorie monitorate spaziano dalla scuola allo stile di vita, dalla salute al benessere mentale. Ad esempio, sotto la voce "Salute e Benessere", i genitori potranno vedere se il teenager si è interessato a temi come il fitness o la salute fisica. È importante sottolineare che Meta non mostrerà l'esatto contenuto dei messaggi, ma solo gli argomenti generali, bilanciando così la necessità di sicurezza dei genitori con il diritto alla privacy dei ragazzi. Inoltre, l'azienda sta sviluppando avvisi proattivi che informeranno immediatamente i genitori nel caso in cui un minore tenti di interagire con l'IA su temi critici e sensibili come l'autolesionismo o il suicidio.

Le tre novità principali del programma di Meta:

Trasparenza sui temi: I genitori potranno vedere di cosa parla il figlio (es: compiti, viaggi, intrattenimento) anche se l'IA si è rifiutata di rispondere a una domanda ritenuta inappropriata per l'età.

Supporto al dialogo: Grazie alla collaborazione con il Cyberbullying Research Center , Meta fornisce "spunti di conversazione": domande aperte e suggerimenti pratici per aiutare i genitori a parlare di IA con i figli in modo non giudicante.

Consiglio di Esperti per il Benessere: È stato istituito l'AI Wellbeing Expert Council, un gruppo di specialisti in etica dell'IA e salute giovanile provenienti da prestigiose università americane, che guiderà lo sviluppo di esperienze sicure e adeguate all'età.

Questi strumenti si aggiungono alle funzioni di supervisione già esistenti, come l'impostazione di limiti di tempo e la programmazione delle pause. Con il numero di adolescenti monitorati negli USA raddoppiato in un solo anno, Meta punta a rassicurare le famiglie offrendo un mix di protezioni tecnologiche (risposte filtrate in stile "PG-13") e strumenti educativi, con l'obiettivo di rendere l'IA una risorsa sicura per la crescita e l'apprendimento.