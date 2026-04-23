Apple dice addio ai Mac Intel: macOS 27 segna la fine di un'era

Il 2026 segna la chiusura definitiva del capitolo Intel per Apple, un passaggio che trasforma radicalmente il panorama informatico della mela morsicata. L'azienda ha infatti confermato che macOS 27, il sistema operativo il cui rilascio è previsto per settembre, non supporterà più le architetture Intel, rendendo l'attuale macOS 26 Tahoe l'ultima versione compatibile per modelli storici come il MacBook Pro 16 pollici del 2019, l'iMac 27 pollici del 2020 e il Mac Pro 2019. Sebbene questi dispositivi continueranno a ricevere patch di sicurezza per un certo periodo, non potranno più accedere alle nuove funzionalità software, decretando la fine ufficiale della transizione iniziata nel 2020.

Sul fronte dell'hardware, i progressi dei processori Apple Silicon continuano a ridefinire gli standard di efficienza, con il chip M5 che sfrutta l'avanzato processo produttivo a 3 nanometri di TSMC. Tuttavia, la tabella di marcia per il futuro sta subendo alcuni rallentamenti a causa di fattori macroeconomici. Il lancio dei chip M6, M6 Pro e M6 Max, originariamente previsto per la fine del 2026, potrebbe infatti slittare al 2027 a causa della carenza globale di componenti di memoria DRAM e NAND flash.