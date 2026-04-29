▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Amazon Kindle Storyteller 2026: al via la settima edizione del premio per autori indipendenti

Dal 1° maggio aprono le iscrizioni al concorso letterario che celebra il self-publishing italiano. In palio 10.000 euro e un contratto con Audible per trasformare la propria opera in audiolibro.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 01/05/2026

Digital Life

Amazon rinnova il suo impegno verso la letteratura indipendente annunciando la settima edizione di Kindle Storyteller, il premio dedicato agli autori che scelgono la piattaforma Kindle Direct Publishing (KDP) per far conoscere le proprie storie. Dopo un 2025 da record, che ha visto oltre 4.000 opere in gara, il concorso torna a caccia di nuovi talenti, offrendo una vetrina d'eccezione sia per gli scrittori emergenti che per quelli già affermati.

Le candidature saranno aperte dal 1° maggio al 31 agosto 2026. Per partecipare, gli autori maggiorenni dovranno pubblicare un'opera inedita e originale in lingua italiana su KDP, includendo nella descrizione la parola chiave dedicata. Il premio per il vincitore è di assoluto rilievo: un contributo economico di 10.000 euro e la produzione dell'opera in formato audio da parte di Audible. Anche i quattro finalisti non resteranno a mani vuote, ricevendo un e-reader Kindle Scribe.

Il processo di selezione unirà il feedback del pubblico alla valutazione di una giuria tecnica. I finalisti verranno infatti individuati tenendo conto del gradimento dei lettori su Amazon.it, mentre il vincitore assoluto sarà decretato da un panel di esperti composto da autori e professionisti del settore. Il nome del trionfatore verrà svelato a gennaio 2027 durante la seconda edizione di IndieVerse, l'evento di riferimento per il self-publishing professionale in Italia.

Come sottolineato da Andrea Pasino, responsabile KDP per il Sud Europa, l'obiettivo è dare voce alla straordinaria creatività degli autori indipendenti italiani, spaziando tra tutti i generi letterari (ad esclusione dell'erotico). Kindle Storyteller si conferma così non solo un concorso, ma un trampolino di lancio fondamentale per chi vuole trasformare la scrittura in una professione, sfruttando la velocità e la portata globale del digitale.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
Sfida ai Meta Ray-Ban: trapelano le prime...
Digital Life
Apple Intelligence: in arrivo tre nuovi...
Digital Life
Dark web: un’identità italiana può essere...
Digital Life
Meta sotto accusa in Europa: i minori di 13...
Digital Life
L’ascesa di TikTok Shop in Italia: non solo...
Digital Life
Il boom del Buy Now Pay Later in Italia: +23% e...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.