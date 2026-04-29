Amazon Kindle Storyteller 2026: al via la settima edizione del premio per autori indipendenti

Amazon rinnova il suo impegno verso la letteratura indipendente annunciando la settima edizione di Kindle Storyteller, il premio dedicato agli autori che scelgono la piattaforma Kindle Direct Publishing (KDP) per far conoscere le proprie storie. Dopo un 2025 da record, che ha visto oltre 4.000 opere in gara, il concorso torna a caccia di nuovi talenti, offrendo una vetrina d'eccezione sia per gli scrittori emergenti che per quelli già affermati.

Le candidature saranno aperte dal 1° maggio al 31 agosto 2026. Per partecipare, gli autori maggiorenni dovranno pubblicare un'opera inedita e originale in lingua italiana su KDP, includendo nella descrizione la parola chiave dedicata. Il premio per il vincitore è di assoluto rilievo: un contributo economico di 10.000 euro e la produzione dell'opera in formato audio da parte di Audible. Anche i quattro finalisti non resteranno a mani vuote, ricevendo un e-reader Kindle Scribe.

Il processo di selezione unirà il feedback del pubblico alla valutazione di una giuria tecnica. I finalisti verranno infatti individuati tenendo conto del gradimento dei lettori su Amazon.it, mentre il vincitore assoluto sarà decretato da un panel di esperti composto da autori e professionisti del settore. Il nome del trionfatore verrà svelato a gennaio 2027 durante la seconda edizione di IndieVerse, l'evento di riferimento per il self-publishing professionale in Italia.

Come sottolineato da Andrea Pasino, responsabile KDP per il Sud Europa, l'obiettivo è dare voce alla straordinaria creatività degli autori indipendenti italiani, spaziando tra tutti i generi letterari (ad esclusione dell'erotico). Kindle Storyteller si conferma così non solo un concorso, ma un trampolino di lancio fondamentale per chi vuole trasformare la scrittura in una professione, sfruttando la velocità e la portata globale del digitale.