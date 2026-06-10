▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

EssilorLuxottica avvierà in Italia le prime produzioni di wearable

Le prime linee dedicate agli smart eyewear nasceranno nello stabilimento di Agordo entro l’inizio del 2027, grazie a un accordo con le Organizzazioni Sindacali.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 11/06/2026

Digital Life

EssilorLuxottica compie un passo strategico nel futuro dell’occhialeria annunciando, insieme alle Segreterie Nazionali e ai Coordinamenti sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, l’avvio delle prime produzioni di dispositivi wearable in Italia. A partire dalla seconda metà del 2026, lo storico stabilimento di Agordo, in Veneto, ospiterà le linee sperimentali dedicate agli smart eyewear, mentre un’intera area produttiva sarà completamente convertita e operativa entro l’inizio del 2027.

L’investimento – che comprende impianti, tecnologie e formazione delle persone – rappresenta una tappa fondamentale del percorso condiviso tra il Gruppo e le Organizzazioni Sindacali, avviato con il Contratto integrativo aziendale e rafforzato dall’accordo programmatico dello scorso settembre. L’obiettivo comune è sostenere la competitività delle fabbriche italiane e consolidare un modello industriale basato su qualità, innovazione e valorizzazione del Made in Italy.

La scelta di avviare in Italia la produzione dei wearable ha un forte valore strategico: questi dispositivi ad alto contenuto tecnologico segnano l’evoluzione dell’occhiale verso nuove funzioni e nuove esperienze d’uso. EssilorLuxottica intende così confermare il ruolo dei propri stabilimenti italiani come hub di innovazione, capaci di guidare la trasformazione del settore e di alimentare un ecosistema produttivo solido e orientato al futuro.

In questo processo, la collaborazione con le Organizzazioni Sindacali sarà determinante per garantire efficienza, sostenibilità e continuità della piattaforma produttiva nel lungo periodo, accompagnando un investimento che punta a rafforzare la leadership industriale del Gruppo.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
Sicurezza digitale: 8,7 milioni di italiani...
Digital Life
App Store: Apple lancia nuove funzioni per...
Digital Life
Siri AI bloccata dal DMA: l'Europa resta senza...
Digital Life
WWDC26: Apple svela la nuova generazione di...
Digital Life
Apple Intelligence: l'intelligenza artificiale...
Digital Life
Apple lancia Siri AI: l'assistente virtuale...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.