EssilorLuxottica avvierà in Italia le prime produzioni di wearable

EssilorLuxottica compie un passo strategico nel futuro dell’occhialeria annunciando, insieme alle Segreterie Nazionali e ai Coordinamenti sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, l’avvio delle prime produzioni di dispositivi wearable in Italia. A partire dalla seconda metà del 2026, lo storico stabilimento di Agordo, in Veneto, ospiterà le linee sperimentali dedicate agli smart eyewear, mentre un’intera area produttiva sarà completamente convertita e operativa entro l’inizio del 2027.

L’investimento – che comprende impianti, tecnologie e formazione delle persone – rappresenta una tappa fondamentale del percorso condiviso tra il Gruppo e le Organizzazioni Sindacali, avviato con il Contratto integrativo aziendale e rafforzato dall’accordo programmatico dello scorso settembre. L’obiettivo comune è sostenere la competitività delle fabbriche italiane e consolidare un modello industriale basato su qualità, innovazione e valorizzazione del Made in Italy.

La scelta di avviare in Italia la produzione dei wearable ha un forte valore strategico: questi dispositivi ad alto contenuto tecnologico segnano l’evoluzione dell’occhiale verso nuove funzioni e nuove esperienze d’uso. EssilorLuxottica intende così confermare il ruolo dei propri stabilimenti italiani come hub di innovazione, capaci di guidare la trasformazione del settore e di alimentare un ecosistema produttivo solido e orientato al futuro.

In questo processo, la collaborazione con le Organizzazioni Sindacali sarà determinante per garantire efficienza, sostenibilità e continuità della piattaforma produttiva nel lungo periodo, accompagnando un investimento che punta a rafforzare la leadership industriale del Gruppo.