Innovazione nella salute domestica: Withings lancia in Europa la bilancia BodyScan 2

Withings ha annunciato il debutto sul mercato europeo di BodyScan 2, una stazione di salute domestica di livello clinico proposta al prezzo di 499,95 euro. Il dispositivo ha ottenuto la certificazione regolatoria CE per la rilevazione della fibrillazione atriale (FA). A differenza delle comuni bilance intelligenti, questa stazione permette di monitorare in tempo reale biomarcatori complessi grazie a uno schermo LCD a colori ad alta risoluzione integrato direttamente nell'impugnatura retrattile. I dati raccolti spaziano dalla salute cardiovascolare a quella metabolica, offrendo parametri finora accessibili solo presso laboratori di ricerca o strutture mediche specializzate.

L'architettura del dispositivo si basa su un sistema proprietario di Spettroscopia di Bioimpedenza (BIS) a 13 frequenze, in grado di mappare una composizione corporea a 6 zone. Questa tecnologia fornisce letture indipendenti di massa grassa e muscolare per braccia, gambe, tronco e core, consentendo il monitoraggio longitudinale della massa muscolare utile a intercettare precocemente il declino legato all'età. Tra le principali innovazioni sul fronte metabolico spicca l'introduzione del punteggio di Resistenza al Glucosio, una funzione sviluppata per valutare la risposta del corpo agli stili di vita quotidiani combinando la conduttanza elettrodermica della pelle (salute nervosa) e i livelli di grasso viscerale.

L'analisi della salute cardiovascolare si avvale di strumenti sofisticati tra cui un ECG a 6 derivazioni di grado medico e la Cardiografia a Impedenza (ICG). Quest'ultima permette di calcolare l'Età del Cuore, un indicatore biologico che riflette l'efficienza meccanica ed elettrica dell'organo pompante. Il dispositivo integra inoltre un sensore PPG per la misurazione longitudinale dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO₂) e offre un sistema validato di notifiche per l'ipertensione in grado di avvisare l'utente quando i parametri escono dai range di normalità. L'obiettivo dichiarato è l'identificazione precoce dei tre fattori silenziosi del declino a lungo termine: rischio di diabete, ipertensione e accumulo di grasso viscerale.

Sotto il profilo tecnico e dell'usabilità, BodyScan 2 esegue una scansione completa della salute in 90 secondi e dispone di funzioni di riconoscimento automatico dell'utente, sincronizzazione Wi-Fi o Bluetooth tramite AutoSync+ e una batteria ricaricabile con un'autonomia fino a 15 mesi. I dati personali sono tutelati in conformità con gli standard GDPR e HIPAA. Per sbloccare la suite completa dei punteggi avanzati e l'assistente sanitario basato su intelligenza artificiale, Withings include nell'acquisto un mese di prova gratuita del servizio in abbonamento Withings+. Il dispositivo è acquistabile sul canale ufficiale del produttore e arriverà successivamente su Amazon e nei negozi fisici nel corso dell'anno.