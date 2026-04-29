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Apple Intelligence: in arrivo tre nuovi strumenti AI per le foto in iOS 27

Secondo indiscrezioni di Bloomberg, Apple starebbe preparando il più grande aggiornamento dell'app Foto, introducendo funzioni di generazione ed espansione delle immagini.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 01/05/2026

Digital Life

Il debutto di iOS 27, previsto per l'anteprima mondiale alla WWDC dell'8 giugno 2026, promette di trasformare radicalmente il modo in cui modifichiamo i nostri scatti. Apple sarebbe pronta a lanciare una nuova sezione denominata "Apple Intelligence Tools", che raccoglierà l'attuale funzione Clean Up (Riduci disturbo/rimozione oggetti) e tre novità assolute basate sull'intelligenza artificiale generativa: Extend, Enhance e Reframe.

Ecco nel dettaglio come funzioneranno queste nuove potenzialità:

  • Extend (Estendi): Consentirà di effettuare uno "zoom all'indietro" su foto già scattate. L'AI genererà nuovi dettagli oltre i bordi originali dell'inquadratura, ricostruendo sfondi e scenari in modo coerente.

  • Enhance (Migliora): Uno strumento intelligente per ottimizzare automaticamente colori, illuminazione e qualità generale dell'immagine, andando oltre i filtri tradizionali grazie a un'analisi profonda del soggetto.

  • Reframe (Inquadratura): Dedicata alle foto spaziali, questa funzione permetterà di cambiare la prospettiva dello scatto dopo che è stato acquisito, generando un'immagine fissa da un'angolazione differente.

Tuttavia, il percorso verso il rilascio non sembra privo di ostacoli. Mark Gurman di Bloomberg riferisce che i test interni per le funzioni Extend e Reframe hanno mostrato risultati inconsistenti. Apple, da sempre attenta alla "perfezione" dell'esperienza utente, potrebbe decidere di ritardare il rilascio di questi specifici strumenti per evitare i problemi di affidabilità che hanno parzialmente segnato il lancio di Clean Up.

L'obiettivo di Apple per iOS 27 sembra quindi duplice: da un lato l'espansione massiccia dell'Intelligenza Apple (inclusa la nuova versione di Siri), dall'altro una profonda pulizia del codice sorgente per garantire stabilità, prestazioni elevate e una migliore durata della batteria, riducendo al minimo i bug che spesso accompagnano l'introduzione di funzioni AI così complesse.



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