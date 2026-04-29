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Sfida ai Meta Ray-Ban: trapelano le prime immagini dei Samsung Galaxy Glasses

Sottili, leggeri e dotati di Intelligenza Artificiale: Samsung si prepara a lanciare i suoi primi smart glasses in collaborazione con Google e Qualcomm.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 01/05/2026

Digital Life

Mentre il visore Galaxy XR rimane un prodotto di nicchia per appassionati di tecnologia, Samsung punta ora a un dispositivo decisamente più pratico e "indossabile" per la vita di tutti i giorni. Secondo le recenti indiscrezioni diffuse dal leaker @OnLeaks, l'azienda coreana è pronta a lanciare i Galaxy Glasses (nome in codice "Jinju"), un paio di occhiali intelligenti che esteticamente non si distinguono dai comuni occhiali da sole.

A differenza dei visori a realtà aumentata più complessi, questo primo modello non avrà display micro-OLED integrati. Seguendo la filosofia dei Meta Ray-Ban, Samsung ha preferito puntare sulla leggerezza e sul design. Ecco le caratteristiche tecniche emerse dal leak:

  • Chipset: Snapdragon AR1 di Qualcomm, ottimizzato per occhiali leggeri.

  • Peso: Solo 50 grammi, ideale per un utilizzo prolungato.

  • Fotocamera: Sensore Sony IMX681 da 12MP per foto e video.

  • Audio: Altoparlanti direzionali e microfono integrato.

  • Batteria: 155mAh, con lenti fotocromatiche che si adattano alla luce solare.

Il vero punto di forza dei Galaxy Glasses sarà l'integrazione software. Gli occhiali dovrebbero girare su una versione dedicata di Android XR e vantare una profonda integrazione con Google Gemini. L'intelligenza artificiale di Google fungerà da assistente virtuale avanzato, capace di analizzare ciò che l'utente vede attraverso la fotocamera e fornire informazioni in tempo reale tramite gli altoparlanti.

La presentazione ufficiale potrebbe avvenire già durante il Google I/O 2026 di maggio o nel prossimo evento Samsung Unpacked di luglio. Sebbene la mancanza di display possa deludere chi cerca la realtà aumentata pura, questa scelta renderà gli occhiali più accessibili e sottili. Per chi invece non vuole rinunciare alle grafiche sovraimpresse, Samsung starebbe già lavorando a un secondo modello (nome in codice "Haean") previsto per il 2027.



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