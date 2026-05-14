OPPO Find X9 Ultra: l’esperienza Hasselblad da portare sempre con sé

OPPO ha annunciato il lancio di Find X9 Ultra, un dispositivo che segna una svolta nel mercato degli smartphone premium, proponendosi come la Hasselblad portatile più accessibile mai realizzata. In un’epoca dominata dalla creator economy, dove il racconto visivo avviene in tempo reale tra città, concerti e viaggi improvvisati, OPPO non si limita a presentare una grande fotocamera, ma introduce uno strumento creativo pensato per chi cerca libertà e immediatezza. La collaborazione con Hasselblad si spinge oltre la semplice calibrazione del colore, influenzando l’intero design - ispirato alla celebre Hasselblad X2D - e offrendo un’esperienza di scatto tattile, cinematografica e priva di setup complessi.

Il cuore tecnologico di Find X9 Ultra è il nuovo sistema Hasselblad Master Camera, che integra cinque ottiche progettate per coprire ogni linguaggio visivo contemporaneo. La fotocamera principale da 200MP con sensore Sony LYTIA 901 permette crop estremi in post-produzione senza perdita di dettaglio, mentre il rivoluzionario teleobiettivo ottico 10x permette di catturare dettagli a distanza con una profondità e una naturalezza finora riservate alle macchine mirrorless. L’intelligenza artificiale lavora in modo invisibile dietro le quinte: la Hasselblad Master Mode evita elaborazioni software aggressive, restituendo immagini organiche con luci morbide e ombre profonde, avvicinandosi a ciò che l’occhio umano percepisce realmente.





Oltre alle prestazioni fotografiche, il dispositivo è costruito con materiali premium come la pelle vegana eco-friendly e dettagli in metallo lavorati CNC, arricchiti dal nuovo Quick Button arancione per uno scatto fulmineo e istintivo. Anche il comparto video raggiunge standard cinematografici, supportando la registrazione 4K Dolby Vision su tutte le fotocamere e workflow professionali come O-Log2 e ACES. Disponibile nelle colorazioni Tundra Umber e Canyon Orange al prezzo di 1699,99€, OPPO Find X9 Ultra non punta a imitare una fotocamera tradizionale, ma a trasformare la migliore qualità d’immagine possibile nello strumento che si ha sempre in tasca.