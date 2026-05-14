Kindle Scribe: Amazon lancia la nuova gamma e il primo modello a colori Colorsoft

Amazon ha annunciato un'importante evoluzione della sua famiglia di dispositivi per la lettura e la scrittura con il lancio della nuova generazione di Kindle Scribe. La grande novità del 2026 è il debutto di Kindle Scribe Colorsoft, il primo modello della serie dotato di uno schermo a colori. Grazie alla tecnologia di visualizzazione Colorsoft personalizzata e a un nuovo motore di rendering, il dispositivo offre un'esperienza di scrittura cromatica fluida e naturale, mantenendo i colori riposanti per la vista e garantendo un'autonomia della batteria di diverse settimane. I nuovi modelli sono già disponibili in preordine in Italia, con le spedizioni ufficiali programmate a partire dal 10 giugno.

La riprogettazione hardware ha puntato tutto su ergonomia e prestazioni: il nuovo Kindle Scribe vanta uno spessore di soli 5,4 mm e un peso di 400 grammi, risultando sensibilmente più sottile e leggero dei predecessori. Sotto la scocca batte un nuovo chip quad-core che, insieme alla tecnologia Oxide, aumenta la velocità di scrittura e di cambio pagina del 40%. Lo schermo antiriflesso da 11 pollici presenta una superficie ruvida per simulare la sensazione della carta, una parallasse ridotta al minimo e un sistema di illuminazione potenziato con il doppio dei LED per una nitidezza uniforme su tutta la superficie.

Oltre all'hardware, Amazon ha integrato potenti strumenti di produttività basati sull'intelligenza artificiale. Il taccuino digitale permette ora ricerche avanzate tra le note, creazione di riassunti e sessioni di approfondimento tramite AI. L'integrazione con servizi cloud come Google Drive, OneDrive e OneNote facilita l'importazione e l'esportazione dei documenti in vari formati. Per i creativi, sono stati introdotti nuovi strumenti artistici, tra cui 10 colori per la penna e funzioni di sfumatura. La gamma parte da un prezzo di 449,99 € per la versione base, salendo a 519,99 € per il modello da 32 GB, fino ai 649,99 € del top di gamma Colorsoft, tutti comprensivi di penna premium che non necessita di ricarica.