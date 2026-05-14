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AirPods Pro 3: la funzione “Apparecchio acustico” è ufficialmente disponibile in Italia

Grazie a un aggiornamento software gratuito, gli auricolari Apple diventano un dispositivo medico certificato per contrastare la perdita dell'udito lieve e moderata.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 15/05/2026

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Apple ha annunciato la disponibilità in Italia della funzione “Apparecchio acustico” per i nuovi AirPods Pro 3, un’innovazione che trasforma i celebri auricolari in un sistema completo per la salute dell’udito. La perdita uditiva non trattata è un problema che colpisce milioni di persone nel nostro Paese, portando con sé rischi significativi come l'isolamento sociale e un aumento del rischio di demenza. Con questo aggiornamento, gli utenti possono ora accedere a una tecnologia di assistenza clinica senza la necessità di dispositivi dedicati e costosi, sfruttando la potenza della fotografia computazionale e del software Apple per migliorare in tempo reale la chiarezza dei suoni ambientali.


L'esperienza di ascolto viene personalizzata attraverso un Test dell’udito integrato, una procedura scientificamente validata che richiede circa cinque minuti e può essere eseguita in totale autonomia con un iPhone o iPad compatibile. Il profilo uditivo generato viene archiviato in modo sicuro nell'app Salute e applicato automaticamente non solo per amplificare le conversazioni circostanti, ma anche per ottimizzare la resa di musica, film e chiamate. Oltre all'assistenza attiva, il sistema include la funzione “Protezione udito”, che monitora e limita l’esposizione ai rumori ambientali forti, mantenendo intatta la qualità sonora del contenuto in riproduzione.

La privacy rimane il pilastro centrale di questa implementazione: tutti i dati relativi ai test uditivi e all'audiogramma risultante sono protetti da crittografia end-to-end. Apple ha confermato che, con l'autenticazione a due fattori attiva, i dati sincronizzati su iCloud rimangono inaccessibili persino all'azienda stessa. I risultati del test possono essere condivisi privatamente con il proprio personale medico per facilitare diagnosi e percorsi di assistenza più informati. La funzione è disponibile come aggiornamento gratuito per i possessori di AirPods Pro 3 e AirPods Pro 2.



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