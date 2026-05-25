Verso la WWDC 2026: Apple registra il nuovo sottodominio "GenAI" per la svolta dell'AI

Apple si prepara a quello che si preannuncia come il vero e proprio rinascimento dell'intelligenza artificiale per l'ecosistema di Cupertino. In vista dell'attesissima conferenza degli sviluppatori WWDC 2026, l'azienda ha ufficialmente registrato un nuovo sottodominio: genai.apple.com. L'avvistamento, effettuato originariamente dagli analisti di MacRumors, ha subito acceso i riflettori sulle strategie web del colosso tecnologico. Sebbene il collegamento non rimandi ancora a una pagina web pubblica e attiva, la mossa conferma la volontà di strutturare uno spazio digitale interamente dedicato alle imminenti funzionalità di intelligenza artificiale generativa che ridefiniranno i sistemi operativi iOS, iPadOS e macOS.

L'appuntamento di giugno consentirà ad Apple di dare finalmente concretezza e slancio commerciale alle promesse tecnologiche avanzate nel corso delle ultime stagioni. Il piatto forte della conferenza sarà la nuova versione di Siri, radicalmente potenziata grazie a una partnership strategica con Google. L'assistente vocale integrerà infatti i modelli di linguaggio della famiglia Gemini, fatti girare in sicurezza sui server proprietari della rete Private Cloud Compute di Apple. Questa architettura ibrida permetterà a Siri di comprendere in modo profondo il contesto personale dell'utente, acquisire la piena consapevolezza di ciò che viene visualizzato sullo schermo del dispositivo ed eseguire azioni complesse e automatizzate direttamente all'interno delle applicazioni di terze parti.

I rumors industriali indicano inoltre il debutto di una vera e propria applicazione dedicata a Siri, pensata per consentire agli utenti di accedere alla cronologia delle interazioni passate e di avviare conversazioni testuali continue, ricalcando l'esperienza d'uso delle chat di assistenza generativa più diffuse sul mercato. Il pacchetto di aggiornamenti di Apple Intelligence includerà anche funzionalità pratiche come la generazione automatica di pass digitali per il Wallet partendo da biglietti cartacei fotografati, strumenti di editing fotografico predittivo nell'app Foto e un'espansione dei raggio d'azione di Visual Intelligence. Al di là dell'ondata di innovazioni legate all'AI, gli ingegneri di Cupertino focalizzeranno gran parte del keynote sul consolidamento strutturale del software, promettendo significativi miglioramenti sul fronte della stabilità del sistema e delle performance complessive dei dispositivi.