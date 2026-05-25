Andy Jassy (CEO Amazon): Prime Video è in utile e cresce trainata da sport e grandi produzioni

Prime Video non è più solo un servizio ancillare per gli abbonati alle spedizioni rapide di Amazon, ma una divisione indipendente, profittevole e in forte espansione. A confermarlo è stato direttamente il CEO di Amazon, Andy Jassy, nel corso di una recente sessione di domande e risposte con gli azionisti del gruppo. Il manager ha espresso grande entusiasmo per la traiettoria di crescita della piattaforma di streaming, sottolineando come la strategia aziendale si stia dimostrando vincente grazie a un mix ponderato di contenuti originali di qualità, l'acquisizione di diritti sportivi di primo piano e accordi di distribuzione con terze parti.

Il pilastro fondamentale di questo successo rimane la produzione cinematografica e seriale dei brand proprietari Amazon MGM Studios. Jassy ha citato come esempio la trilogia spagnola di film Culpables, capace di superare la soglia dei 100 milioni di spettatori e di conquistare la prima posizione nelle classifiche di ben 170 Paesi, e ha preannunciato l'arrivo nel 2027 dell'atteso sequel del lungometraggio The Summer I Turned Pretty, oltre al costante lavoro di sviluppo intorno allo storico franchise di James Bond. Il CEO si è però soffermato in modo particolare sul recente blockbuster fantascientifico Project Hail Mary (interpretato da Ryan Gosling), definendolo senza mezzi termini come uno dei migliori film che abbia visto negli ultimi cinque anni: una scommessa cinematografica ripagata dal pubblico, considerando che la pellicola ha superato i 665 milioni di dollari di incasso al botteghino globale a poche settimane dal debutto nelle sale.

Il secondo grande motore della crescita di Prime Video è rappresentato dai grandi eventi sportivi in diretta, un contenuto premium fondamentale per incrementare il tasso di fidelizzazione degli abbonati. Jassy ha ricordato che, a livello statistico, 95 dei 100 programmi televisivi più visti ogni anno appartengono all'ambito sportivo. In quest'ottica, l'offerta di Amazon si è arricchita notevolmente: oltre al consolidato appuntamento con il Thursday Night Football della NFL, la piattaforma ha appena archiviato con successo la sua prima stagione di trasmissione della NBA, ha trasmesso per la prima volta lo storico torneo di golf The Masters ad aprile, e mantiene diritti strategici sulle gare automobilistiche NASCAR e sulle partite della UEFA Champions League.

A completare l'offerta e a rendere l'applicazione di Amazon un vero e proprio aggregatore per l'intrattenimento domestico contribuiscono le partnership con i fornitori di contenuti concorrenti. Attrappo i canali integrati di Prime Video, gli utenti possono infatti abbonarsi direttamente a servizi come HBO Max (Warner Bros. Discovery), Paramount+, Peacock, Apple TV+ e Fox. Questa impostazione flessibile sta trasformando la piattaforma in un hub televisivo completo. "Questo business sta crescendo, è redditizio e siamo ancora agli inizi rispetto a ciò che sarà possibile fare in futuro", ha concluso Jassy, delineando uno scenario di investimenti continui per consolidare la leadership nel settore dello streaming mondiale.