Apple svela il programma della WWDC 2026: l'intelligenza artificiale al centro dell'evento dell'8 giugno

Apple ha annunciato ufficialmente il calendario completo della sua Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026, confermando che l'attesissimo evento annuale dedicato alla community globale dei programmatori si svolgerà dall’8 al 12 giugno. Incentrata sulle ultime novità relative a strumenti, framework e tecnologie proprietarie, la kermesse si aprirà con la presentazione delle nuove generazioni di sistemi operativi e sarà ampiamente focalizzata sull'evoluzione dell'ecosistema software e sui progressi nell’ambito dell'intelligenza artificiale. L'8 giugno l'azienda di Cupertino ospiterà anche un evento speciale in presenza presso l'Apple Park, accogliendo oltre 1.000 tra sviluppatori, designer e studenti selezionati.

L'evento inaugurale entrerà nel vivo alle ore 19:00 (ora italiana) dell'8 giugno con il tradizionale Keynote Apple, che offrirà una prima panoramica completa sui sistemi operativi di nuova generazione (tra cui gli attesi iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27). La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming sul portale ufficiale apple.com, all'interno dell'app Apple TV e sul canale YouTube dell'azienda, restando poi fruibile in modalità on-demand. Alle ore 22:00 della stessa giornata andrà in onda il Platforms State of the Union, un approfondimento squisitamente tecnico rivolto ai programmatori per illustrare le nuove API, gli strumenti di sviluppo inediti e le ultime evoluzioni di Apple Intelligence, visibile tramite l'applicazione e il sito Apple Developer.

Durante l'intera settimana della conferenza, la software house di Cupertino pubblicherà oltre 100 sessioni video incentrate sul design e sulle tecnologie hardware, offrendo ai partecipanti la possibilità di apprendere le linee guida direttamente dagli ingegneri della mela morsicata. Da martedì a venerdì saranno attivi i Laboratori di gruppo, ovvero sessioni interattive online e di domande e risposte della durata massima di 60 minuti, all'interno delle quali la community potrà confrontarsi su tematiche cruciali come il machine learning, la grafica avanzata, il gaming e lo sviluppo di applicativi integrati con i modelli generativi. In parallelo, gli specialisti di Apple supporteranno gli iscritti direttamente all'interno degli storici Apple Developer Forum.

La WWDC 2026 celebrerà l'eccellenza e il talento attraverso due storiche iniziative:

Apple Design Awards: sono state svelate le 36 applicazioni finaliste selezionate per creatività, cura del dettaglio e abilità ingegneristica, suddivise in categorie chiave come Innovazione , Inclusione , Impatto sociale e Immagini e grafica . I vincitori ufficiali verranno svelati nel corso delle prossime settimane.

Swift Student Challenge: il programma dedicato alla formazione dei futuri talenti dell'informatica ha premiato quest'anno 350 studenti da tutto il mondo. Tra questi, 50 Distinguished Winner sono stati invitati direttamente a Cupertino per partecipare a un'esperienza esclusiva di tre giorni nel cuore del campus aziendale.