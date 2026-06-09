App Store: Apple lancia nuove funzioni per promuovere il business dei developer

Apple ha annunciato l'introduzione di una serie di nuove funzionalità per l'App Store pensate per offrire a sviluppatori e sviluppatrici maggiore flessibilità nel commercializzare le proprie app, acquisire utenti e implementare nuovi modelli di business per gli acquisti in-app. Le novità di quest'anno mirano a sostenere la crescita economica della community di developer, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza e fiducia per il pubblico globale.

Per incrementare la visibilità di app e giochi, i developer avranno a disposizione i Creative Assets, immagini e video di alta qualità posizionati nell'intestazione della pagina del prodotto e nei risultati di ricerca per promuovere offerte stagionali o dare risalto al brand. La gestione di tutti i materiali promozionali sarà centralizzata nella nuova Asset Library all'interno di App Store Connect, che permetterà di riutilizzare i contenuti eliminando i file duplicati e consentirà di inviare gli elementi al processo di approvazione App Review in modo indipendente rispetto agli aggiornamenti dell'app.

Dal lato utente, l'App Store introdurrà le Personalized Collections, collezioni personalizzate basate sugli interessi individuali, accompagnate dalle App Notes che spiegano i motivi per cui una specifica applicazione viene consigliata. Queste opzioni debutteranno inizialmente in lingua inglese negli Stati Uniti. Per il settore del gaming, la funzione Featuring Nominations permetterà invece di sottoporre piani di offerte in-game o sconti a tempo limitato direttamente al team editoriale dell’App Store.

Grazie a StoreKit 2, l'App Store introdurrà soluzioni avanzate per proporre abbonamenti su larga scala attraverso due nuove configurazioni multiutente gestibili da App Store Connect:

Volume purchasing : disponibile in autunno tramite Apple Business e Apple School Manager, permetterà di offrire abbonamenti a organizzazioni Enterprise ed Education, con una distribuzione integrata nelle infrastrutture IT aziendali.

Group purchases: in arrivo in inverno, consentirà a gruppi di utenti (da creator indipendenti a case di produzione) di ottenere più licenze con un unico acquisto e di gestire gli accessi tramite i singoli account dei partecipanti.

A queste opzioni si aggiungeranno gli App Store Bundles, pacchetti che consentiranno di abbonarsi a più applicazioni di sviluppatori diversi a un costo inferiore, e le Suites, combinazioni di abbonamenti non acquistabili singolarmente. Inoltre, gli strumenti di Retention Messaging offriranno la possibilità di inviare comunicazioni personalizzate o offerte speciali agli utenti in fase di disdetta. Sul fronte dell'efficienza, le procedure di invio alla App Review consentiranno di raggruppare più acquisti in-app in un'unica richiesta, mentre le app per Mac non richiederanno più il supporto Intel, permettendo la distribuzione di file binari compatibili esclusivamente con i chip Apple.

In parallelo al lancio di iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27, Apple introdurrà le nuove funzioni di Time Allowances (concessioni di tempo) all'interno di Tempo di utilizzo. Sviluppate sulla base di ricerche di esperti e differenziate per fascia d'età, queste opzioni daranno ai genitori una gestione più flessibile del tempo trascorso dai figli sulle app di intrattenimento, gioco e social network, con la possibilità aggiuntiva di pianificare orari specifici (Schedules) per evitare distrazioni.

Per supportare il sistema e garantire una classificazione accurata, a partire da luglio verrà aggiornato il questionario sulla classificazione in base all'età in App Store Connect. Gli sviluppatori dovranno indicare se la propria app include funzionalità di social media (come feed social basati su contenuti generati dagli utenti), permettendo l'inserimento automatico dell'applicazione nelle corrette categorie di limitazione temporale.