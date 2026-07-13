Apple guarda al futuro: in arrivo nuove Apple Pencil e l'espansione di "Tap to Pay" negli store

Apple sta preparando un’espansione significativa del proprio ecosistema di accessori e servizi per il prossimo anno, consolidando la propria strategia nel settore dell’elettronica di consumo. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dalla newsletter Power On di Mark Gurman, l'azienda di Cupertino è pronta a rinnovare la gamma delle proprie stilo digitali in concomitanza con il lancio dei futuri modelli di iPad Pro, attesi per la prima metà del 2027. La casa della mela starebbe lavorando allo sviluppo di due nuove varianti di Apple Pencil: un modello entry-level, identificato dal nome in codice B582, e una versione aggiornata della Apple Pencil Pro, indicata come B632, introdotta originariamente nel 2024 insieme all'iPad Pro con chip M4.

Oltre al comparto tablet, il colosso tecnologico starebbe delineando una tabella di marcia piuttosto densa per i primi mesi del prossimo anno. Oltre all'atteso aggiornamento della linea iPad Pro, i piani includerebbero il debutto di un MacBook Pro entry-level dal design rinnovato, previsto per la primavera del 2027. Queste novità si affiancano all'agenda autunnale di Apple, che rimane focalizzata sul lancio della nuova serie di smartphone, con l'arrivo previsto per settembre dei modelli iPhone 18 Pro e iPhone Ultra, dispositivi che continuano a rappresentare il fulcro della proposta commerciale dell'azienda per il mercato mobile.

Parallelamente al rafforzamento dell'offerta hardware, Apple prosegue nel potenziamento dei propri servizi retail attraverso una mossa strategica che coinvolge direttamente la clientela. È stata infatti confermata l'intenzione di estendere la funzione Tap to Pay su iPhone all'interno di tutti i propri negozi fisici. Questa tecnologia, che permette di accettare pagamenti contactless direttamente tramite il dispositivo mobile senza la necessità di terminali aggiuntivi, mira a semplificare ulteriormente l'esperienza di acquisto, rendendo il processo di checkout nei negozi Apple ancora più fluido, rapido e profondamente integrato con l'ecosistema di pagamenti digitali dell'azienda.