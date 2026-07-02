Verisure lancia lo Scudo Perimetrale: la sicurezza inizia prima di entrare in casa

Verisure ha lanciato l'Allarme con Scudo Perimetrale, una soluzione innovativa progettata per estendere la protezione della casa verso l'esterno, presidiando giardini, terrazze e ingressi. L'obiettivo principale del dispositivo è quello di rilevare movimenti sospetti e gestire le potenziali situazioni di rischio prima che un intruso possa raggiungere porte o finestre. Integrato nel sistema di allarme dell'azienda e collegato alla Centrale Operativa attiva 24/7, il dispositivo si avvale di una fotocamera grandangolare 1080p Full HD con campo visivo di circa 140°/141° e visione notturna a infrarossi.

A differenza delle videocamere tradizionali, questo sistema utilizza tecnologie di analisi evoluta delle immagini supportate dall'Intelligenza Artificiale, rendendolo il primo dispositivo al mondo certificato EN50131 Grado 2 con Computer Vision AI integrata per la verifica degli eventi e la riduzione dei falsi allarmi. Quando viene rilevato un segnale sospetto, le informazioni vengono trasmesse alla Centrale Operativa, dove personale qualificato e Guardie Particolari Giurate verificano la situazione per attivare, in caso di pericolo reale, le necessarie procedure di sicurezza e allertare le Forze dell’Ordine.

Per garantire la continuità operativa, il sensore dispone di alimentazione autonoma che assicura il funzionamento anche in caso di blackout, mentre la connettività si affida a una doppia modalità Wi-Fi 2.4 GHz e RF868 per il dialogo costante con il sistema. La sicurezza è rafforzata da un sistema anti-manomissione con tamper su parete e batteria, in grado di rilevare tentativi di rimozione o alterazione del dispositivo. L'installazione viene curata direttamente dagli Esperti di Sicurezza Verisure, i quali effettuano uno Studio di Sicurezza personalizzato per individuare il posizionamento ottimale, garantendo un equilibrio tra efficacia protettiva e discrezione del design.